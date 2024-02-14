Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура
Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира, и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой
Россияне в Италии расклеили пропагандистские плакаты с изображениями Зеленского и его жены, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины.
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
Президент УСПП призывает публично называть фамилии налоговиков, которые безосновательно наносят вред бизнесу, блокируя налоговые накладные или открывая необоснованные уголовные дела.
Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами
Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине после того, как российский самолет МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал", поднялся в воздух с аэродрома в Нижегородской области.
В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф
президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.
Оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава
россияне сосредоточили около 50 000 военнослужащих на Авдеевском направлении, создавая угрозу украинским путям снабжения города.
Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет
Таможенники обнаружили и изъяли окаменелости возрастом около 400 миллионов лет, которые нелегально вывозили из Украины в Тайвань в международной посылке.
На нескольких газопроводах в Иране произошла серия взрывов, власти квалифицировали инциденты как теракт
Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.
Уничтожение корабля рф "цезарь куников": предварительно, большинство экипажа погибло - ГУР
Большинство членов экипажа российского десантного корабля "цезарь куников" погибли, когда корабль был уничтожен Украиной.