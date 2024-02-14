Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

В Киеве ночью во время комендантского часа минивэн влетел в припаркованный грузовик с полуприцепом, водителю, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, сообщено о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, ДТП произошло в ночь на 14 февраля.

"Этой ночью на улице Милославской водитель автомобиля Citroen Berlingo врезался в припаркованный Man TGX с полуприцепом. Алкотестер Dräger зафиксировал у водителя 1,51 промилле алкоголя, его задержали", - отмечается в сообщении.

В результате ДТП, как сообщается, 24-летний пассажир Citroen Berlingo получил телесные повреждения (закрытый перелом левого предплечья, убойная рана головы, закрытая черепно-мозговая травма) и был госпитализирован.

"Сообщено о подозрении 36-летнему мужчине по факту нарушения ПДД, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

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