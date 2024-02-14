П'яний водій врізався в припарковану вантажівку під час комендантської години в Києві, йому повідомили про підозру - прокуратура
Київ • УНН
П'яний водій врізався на мінівені у припарковану вантажівку в Києві вночі під час комендантської години, травмувавши пасажира, і був підозрюваний у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.
У Києві вночі під час комендантської години мінівен влетів у припарковану вантажівку з напівпричепом, водію, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП, повідомлено про підозру, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
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Як зазначається, ДТП сталася у ніч на 14 лютого.
"Цієї ночі на вулиці Милославській водій автомобіля Citroen Berlingo врізався в припаркований Man TGX з напівпричепом. Алкотестер Dräger зафіксував у водія 1,51 проміле алкоголю, його затримали", - зазначається у повідомленні.
Внаслідок ДТП, як повідомляється, 24-річний пасажир Citroen Berlingo отримав тілесні ушкодження (закритий перелом лівого передпліччя, забійна рана голови, закрита черепно-мозкова травма) та був госпіталізований.
"Повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом порушення ПДР, вчиненого у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження", - ідеться у повідомленні прокуратури у Telegram.
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