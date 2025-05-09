В апреле украинский автопарк пополнили 210 автобусов: какие марки покупали чаще всего

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более 200 автобусами. 37% из которых были новыми, а самой распространенной маркой среди них стал Ford. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это вдвое больше, чем в апреле 2024 года. Относительно марта 2025 г. рынок увеличился на 3% - говорится в заметке.

В отечественном Автопроме также отметили, что в целом с начала года автобусный парк Украины пополнили 820 автобусов. Это на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них новых автомобилей было 368, а подержанных – 452.

В апреле же доля новой техники составила 37%, в прошлом году она была 60%. Больше всего зарегистрировали новых транспортных средств марки Ford (19 единиц), Citroen (16) и Etalon (11).

Среди подержанных больше всего было автобусов Mercedes Benz (52), Setra (12) и Renault (11).

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