В апреле украинский автопарк пополнили 210 автобусов: какие марки покупали чаще всего

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив
07:57 • 26297 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
06:00 • 32609 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Эксклюзив
05:39 • 30127 просмотра

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

8 мая, 20:34 • 41705 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

8 мая, 17:55 • 67125 просмотра

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Эксклюзив
8 мая, 13:38 • 98110 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

8 мая, 13:00 • 149394 просмотра

ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Эксклюзив
8 мая, 12:19 • 111320 просмотра

"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку

8 мая, 12:11 • 111949 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

8 мая, 11:49 • 189005 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
66%
749мм
Популярные новости

Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

9 мая, 00:19 • 25526 просмотра

США могут снизить пошлины после успешных переговоров с Китаем: подробности

9 мая, 02:29 • 29586 просмотра

Украину накроют ливни с грозами: прогноз погоды на сегодня

9 мая, 02:49 • 20286 просмотра

День магнитной азбуки и День Европы в Украине: что еще отмечают 9 мая

9 мая, 03:30 • 28110 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

08:04 • 22255 просмотра
публикации

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

07:57 • 26294 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 117550 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 137630 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

8 мая, 11:49 • 189002 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

8 мая, 10:52 • 149534 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

07:58 • 6120 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

07:13 • 12251 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 137043 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 150213 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 85542 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

В апреле украинский автопарк пополнили 210 автобусов: какие марки покупали чаще всего

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В апреле 2025 года украинский автопарк пополнили 210 автобусов, что вдвое больше, чем в прошлом году. Самой популярной маркой среди новых автобусов стал Ford (19 единиц).

В апреле украинский автопарк пополнили 210 автобусов: какие марки покупали чаще всего

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более 200 автобусами. 37% из которых были новыми, а самой распространенной маркой среди них стал Ford. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это вдвое больше, чем в апреле 2024 года. Относительно марта 2025 г. рынок увеличился на 3%

- говорится в заметке.

В отечественном Автопроме также отметили, что в целом с начала года автобусный парк Украины пополнили 820 автобусов. Это на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них новых автомобилей было 368, а подержанных – 452.

В апреле же доля новой техники составила 37%, в прошлом году она была 60%. Больше всего зарегистрировали новых транспортных средств марки Ford (19 единиц), Citroen (16) и Etalon (11).

Среди подержанных больше всего было автобусов Mercedes Benz (52), Setra (12) и Renault (11).

Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из-за границы: топ-модели07.05.25, 08:56 • 5964 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаАвто
Citroën
Украина
Brent
$63.74
Bitcoin
$102,974.10
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,332.99
Ethereum
$2,412.22