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Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из-за границы: топ-модели

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

В апреле украинцы импортировали более 20,7 тыс. подержанных авто, больше всего бензиновых. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 лет.

Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из-за границы: топ-модели

Украинцы в апреле купили более 20,7 тыс. подержанных авто из-за границы, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 года, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в среду, пишет УНН.

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 5%

- сообщил Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как указано, принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее идут: электромобили - 23%; дизельные - 22%; гибриды - 5%; авто с ГБО - 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда, как сообщается, остается Volkswagen Golf.

Топ-10

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • VOLKSWAGEN Golf - 1189 ед.;
    • RENAULT Megane - 838 ед.;
      • SKODA Octavia - 696 ед.;
        • TESLA Model Y - 552 ед.;
          • NISSAN Leaf - 544 ед.;
            • AUDI Q5 - 511 ед.;
              • VOLKSWAGEN Tiguan - 510 ед.;
                • VOLKSWAGEN Passat - 491 ед.;
                  • NISSAN Rogue - 488 ед.;
                    • TESLA Model 3 - 478 ед.

                      Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

                      Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, отметили в Укравтопром.

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаАвто
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