Украинцы стали активнее покупать подержанные авто из-за границы: топ-модели
Киев • УНН
В апреле украинцы импортировали более 20,7 тыс. подержанных авто, больше всего бензиновых. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 лет.
Украинцы в апреле купили более 20,7 тыс. подержанных авто из-за границы, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг популярности, а средний возраст машин - 9,5 года, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в среду, пишет УНН.
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 5%
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как указано, принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее идут: электромобили - 23%; дизельные - 22%; гибриды - 5%; авто с ГБО - 4%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда, как сообщается, остается Volkswagen Golf.
Топ-10
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1189 ед.;
- RENAULT Megane - 838 ед.;
- SKODA Octavia - 696 ед.;
- TESLA Model Y - 552 ед.;
- NISSAN Leaf - 544 ед.;
- AUDI Q5 - 511 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 510 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat - 491 ед.;
- NISSAN Rogue - 488 ед.;
- TESLA Model 3 - 478 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, отметили в Укравтопром.