У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів: які марки купували найчастіше

Минулого місяця український автопарк поповнився понад 200 автобусами. 37% з яких були новими, а найпоширенішою маркою серед них став Ford. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укравтопром.

У минулому місяці український автопарк поповнили 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це удвічі більше, ніж у квітні 2024 року. Відносно березня 2025 р. ринок збільшився на 3% - ідеться у дописі.

У вітчизняному Автопромі також зазначили, що загалом з початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів. Це на 37% більше ніж за аналогічний період торік. З них нових автівок було 368, а вживаних – 452.

У квітні ж частка нової техніки склала 37%, торік вона була 60%. Найбільше зареєстрували нових транспортних засобів марки Ford (19 одиниць), Citroen (16) та Etalon (11).

Серед вживаних найбільше було автобусів Mercedes Benz (52), Setra (12) та Renault (11).

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