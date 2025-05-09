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У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів: які марки купували найчастіше

Київ • УНН

 • 454 перегляди

У квітні 2025 року український автопарк поповнили 210 автобусів, що вдвічі більше, ніж торік. Найпопулярнішою маркою серед нових автобусів став Ford (19 одиниць).

У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів: які марки купували найчастіше

Минулого місяця український автопарк поповнився понад 200 автобусами. 37% з яких були новими, а найпоширенішою маркою серед них став Ford. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укравтопром.

У минулому місяці український автопарк поповнили 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це удвічі більше, ніж у квітні 2024 року. Відносно березня 2025 р. ринок збільшився на 3%

- ідеться у дописі.

У вітчизняному Автопромі також зазначили, що загалом з початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів. Це на 37% більше ніж за аналогічний період торік. З них нових автівок було 368, а вживаних – 452.

У квітні ж частка нової техніки склала 37%, торік вона була 60%. Найбільше зареєстрували нових транспортних засобів марки Ford (19 одиниць), Citroen (16) та Etalon (11).

Серед вживаних найбільше було автобусів Mercedes Benz (52), Setra (12) та Renault (11).

Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: топ-моделі07.05.25, 08:56 • 5964 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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