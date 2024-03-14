Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Металлоискатели, бронежилеты и подводный дрон: Германия передала помощь украинским взрывотехникам
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На Киевщине нетрезвый водитель спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали три человека
Пьяный водитель спровоцировал крупную аварию в Киевской области, в которой пострадали три человека, повреждены по меньшей мере четыре автомобиля, а водитель был задержан с уровнем алкоголя в крови 1,6 промилле.
Для интеграции с НАТО: в Украине начали новый этап реформы системы оборонного менеджмента
Министерство обороны и Вооруженные силы Украины начали новую реформу оборонного менеджмента для улучшения оборонного планирования, управления ресурсами и достижения оперативной совместимости с НАТО.
Украинские авторы научной фантастики впервые номинированы на премию BSFA: что нужно знать о Генри Лайоне Олди
Украинские писатели Олег Ладыженский и Дмитрий Громов, которые пишут под псевдонимом Генри Лайон Олди, стали первыми из Украины номинантами на престижную премию Британской ассоциации научной фантастики (BSFA) за рассказ "Неизвестный художник" о российском вторжении, искусственном интеллекте и важности искусства.
Зеленский вручил награды военным-добровольцам и семьям павших воинов
В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский почтил военных добровольцев, в частности наградил орденом "Золотая Звезда" Героя Украины нескольких погибших и живых защитников, которые храбро боролись против российского вторжения.
Столтенберг и Дуда обсудили войну рф против Украины
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг и Президент Польши Дуда обсудили войну россии против Украины, отметив острую потребность Украины в боеприпасах и важность продолжения военной поддержки со стороны союзников по НАТО, несмотря на большие потери россии.
PETA требует запретить знаменитые соревнования на собачьих упряжках Iditarod из-за гибели собак во время гонки
PETA призывает запретить гонку Iditarod, ссылаясь на вред для животных, в то время как организаторы защищают мероприятие как сохраняющее качества породы ездовых собак.
Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ
Государственный логистический оператор сэкономит до 20% стоимости продуктов питания и других товаров, заключая прямые контракты с производителями, избегая посредников и обеспечивая контроль качества.
Металлоискатели, бронежилеты и подводный дрон: Германия передала помощь украинским взрывотехникам
Германия передала Национальной полиции и Министерству внутренних дел Украины новое оборудование для разминирования и расследования военных преступлений, в частности подводный дрон, взрывозащитные костюмы, осветительные системы, металлодетекторы и оборудование для анализа ДНК.
Убил собутыльника, спрятал тело в бывшем окопе оккупантов - полиция задержала подозреваемого в преступлении
Полиция задержала подозреваемого, который убил мужчину в Бучанском районе Киевской области и спрятал тело в окопе на бывших позициях российских оккупантов.
Украина протестует против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка мира по гимнастике
Украина обвиняет Немецкую федерацию гимнастики в нарушении правил нейтралитета МОК, позволив российским и белорусским спортсменам, которые поддерживают войну, соревноваться на чемпионате мира в Германии.