На Киевщине нетрезвый водитель спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали три человека

Правоохранители сообщили подозрение нетрезвому водителю, допустившему столкновение, по результатам которого пострадали три человека, а также были изуродованы не менее, чем 4 транспортных средства, передает УНН.

Нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором пострадали три человека - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей Киевской области, на 42 километре автодороги Киев-Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Установлено, что 37-летний нетрезвый водитель "BMW" допустил столкновение с автомобилем "Citroen", который двигался в попутном направлении.

В результате удара, были вызваны следующие последствия:

"BMW" совершил столкновение с "MAN";

"Citroen" отбросило на припаркованный грузовик "Renault";

Последняя, в свою очередь, столкнулась с припаркованным тягачом "Renault Magnum".

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем 1.6 промилле алкоголя в крови. Работники полиции задержали водителя и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту следователи сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 УКУ).

Напомним,

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