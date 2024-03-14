Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеровЭксклюзив
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
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Убил собутыльника, спрятал тело в бывшем окопе оккупантов - полиция задержала подозреваемого в преступлении
Полиция задержала подозреваемого, который убил мужчину в Бучанском районе Киевской области и спрятал тело в окопе на бывших позициях российских оккупантов.
Украина протестует против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка мира по гимнастике
Украина обвиняет Немецкую федерацию гимнастики в нарушении правил нейтралитета МОК, позволив российским и белорусским спортсменам, которые поддерживают войну, соревноваться на чемпионате мира в Германии.
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
Блокирование польско-украинской границы польскими фермерами приведет к дефициту и значительному росту цен на различные товары на украинском рынке, включая продукты питания, одежду и алкогольные напитки, что повлечет убытки до 100 миллионов гривен в неделю для крупных розничных сетей.
Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны
Президент Зеленский обсудил приоритетные потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и противовоздушной обороне с канцлером Германии Шольцем в телефонном разговоре, поблагодарив Германию за постоянную поддержку.
Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника
Президент Зеленский скоординировал позиции с канцлером Германии Шольцем накануне встречи лидеров Веймарского треугольника в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине.
Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов
Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.
За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА
За последние два дня в Сумской области прозвучало более 800 взрывов из-за российских обстрелов. Есть жертвы и повреждения инфраструктуры.
В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ
В российском городе белгород в районе улицы Зеленая Поляна прогремели взрывы, есть пострадавшие, сообщают российские Telegram-каналы.
В Одесской области нашли мертвым пограничника
В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области был найден мертвым пограничник с огнестрельным ранением, а в Подольске Одесской области на улице был найден мертвым военнослужащий, а в последнем случае задержан подозреваемый в убийстве.
Зеленский - Шольцу: решение Еврокомиссии о переговорных рамках приветствуется, теперь шаг за странами ЕС и ожидается скорейшая реакция
Президент Зеленский приветствовал одобрение Европейской комиссией проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС и призвал страны-члены ЕС к быстрой реакции.