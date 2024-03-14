Убил собутыльника, спрятал тело в бывшем окопе оккупантов - полиция задержала подозреваемого в преступлении

Сообщено о подозрении в убийстве фигуранту, который по данным полиции, в Бучанском районе Киевской области убил мужчину и спрятал тело на бывших позициях оккупантов. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

Полиция Киевщины сообщила о подозрении злоумышленнику, который убил мужчину и спрятал тело на бывших позициях оккупантов - говорится в сообщении.

Согласно данным оперативного информирования:

Мужчины познакомились в магазине, один из них - бездомный, поселившийся в блиндаже, оставленном оккупантами. После магазина оба отправились к бывшим позициям оккупантов, где распивали алкогольные напитки.

Впоследствии между мужчинами возник конфликт. В результате ссоры злоумышленник нанес многочисленные удары оппоненту, что привело к его смерти на месте.

Следователи установили, что злоумышленник спрятал тело в окопе, далее - сам скрывался на территории других бывших вражеских позиций. Там его и разыскали правоохранители и доставили в ИВС (изолятор временного содержания - ред).

Напомним,

Правоохранители задержали мужчину, который вчера, 8 марта, убил военнослужащего. Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения воли, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.