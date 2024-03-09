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У Подільську на Одещині затримали ймовірного вбивцю військового

Київ • УНН

 • 38925 перегляди

Поліцейські затримали чоловіка, який, імовірно, убив військовослужбовця в Подільську Одеської області.

У Подільську на Одещині затримали ймовірного вбивцю військового

Правоохоронці затримали чоловіка, який учора, 8 березня, вбив військовослужбовця. Ним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі, повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Як нагадали в поліції, що вчора, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ на Одещині випадковими перехожими було виявлено тіло військового, 1989 року народження, з ознаками насильницької смерті.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зазначається, що розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та проведено низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких оперативно викрили зловмисника. У скоєному чоловікові зізнався.

Наразі вирішуємо питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років,

- зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Нагадаємо

У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка у військовій формі, ведеться слідство для з'ясування обставин інциденту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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