ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 16:18  •  10344 просмотра

Read in English

Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, убил военнослужащего в Подольске Одесской области.

Правоохранители задержали мужчину, который вчера, 8 марта, убил военнослужащего. Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения свободы, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Как напомнили в полиции, что вчера, 8 марта, на проспекте Шевченко в городе Подольск Одесской области случайными прохожими было обнаружено тело военного, 1989 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых оперативно разоблачили злоумышленника. В содеянном мужчине признался.

Сейчас решаем вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет,

- отметил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Напомним

В Подольске Одесской области на улице нашли мертвого мужчину в военной форме, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
podolskПодольск
odessaОдесса
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  118377 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  120094 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  121106 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  143987 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  84334 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108435 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110250 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108301 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109395 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130703 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

  •  10344 просмотра
Заместитель министра обороны внепланово проинспектировал склады с продуктами для военных

Заместитель министра обороны внепланово проинспектировал склады с продуктами для военных

  •  12141 просмотра
Костин обсудил с заместителем и помощником госсекретаря США углубление взаимодействия в борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Костин обсудил с заместителем и помощником госсекретаря США углубление взаимодействия в борьбе с коррупцией и оргпреступностью

  •  14617 просмотра
В кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30% - ЦНС

В кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30% - ЦНС

  •  16827 просмотра
россияне обстреляли Черниговскую область, травмы получил 51-летний мужчина - ОВА

россияне обстреляли Черниговскую область, травмы получил 51-летний мужчина - ОВА

  •  15176 просмотра
Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

  •  17703 просмотра
Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

  •  14739 просмотра
российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы

российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы

  •  20714 просмотра
В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

  •  20025 просмотра
Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Шевченковская премия 2024: объявлены победители

  •  18384 просмотра

Популярные

Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго

Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго

  •  43277 просмотра
Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец" - Демченко

  •  37136 просмотра
вс рф осуществляют пуски КАБ в Донецкой области: Воздушные силы Украины предупреждают об опасности

вс рф осуществляют пуски КАБ в Донецкой области: Воздушные силы Украины предупреждают об опасности

  •  28021 просмотра
Оккупанты попали авиабомбой в дом в Херсоне, в результате чего зафиксированы существенные разрушения

Оккупанты попали авиабомбой в дом в Херсоне, в результате чего зафиксированы существенные разрушения

  •  27883 просмотра
В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

В российском Таганроге дроны вероятно поразили важный авиазавод

  •  35050 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  130181 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  138418 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  143987 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  170145 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  174590 просмотра

В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, убил военнослужащего в Подольске Одесской области.

Криминал и ЧП •   •  10344 просмотра
В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

Заместитель министра обороны внепланово проинспектировал склады с продуктами для военных

Заместитель министра обороны Виталий Половенко провел внеплановые проверки складов на востоке и в центре Украины с целью контроля за качеством и распределением суточных полевых пайков для военнослужащих, рассмотрения жалоб на качество пайков и обеспечения надлежащего снабжения полноценного питания военным.

Война •   •  12141 просмотра
Заместитель министра обороны внепланово проинспектировал склады с продуктами для военных

Костин обсудил с заместителем и помощником госсекретаря США углубление взаимодействия в борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил усиление антикоррупционных инициатив, борьбу с наркоторговлей и организованной преступностью, а также сотрудничество в расследовании военных преступлений во время своего рабочего визита в Вашингтон.

Война •   •  14617 просмотра
Костин обсудил с заместителем и помощником госсекретаря США углубление взаимодействия в борьбе с коррупцией и оргпреступностью

В кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30% - ЦНС

кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента россии, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.

Война •   •  16827 просмотра
В кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30% - ЦНС

россияне обстреляли Черниговскую область, травмы получил 51-летний мужчина - ОВА

россияне обстреляли домохозяйство в Семеновке Черниговской области, ранив 51-летнего мужчину в ноги.

Война •   •  15176 просмотра
россияне обстреляли Черниговскую область, травмы получил 51-летний мужчина - ОВА

Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Министра иностранных дел Франции заявил, что Украина не обращалась с просьбой о введении войск, но Франция не исключает ничего, в том числе направление персонала для проведения операций по разминированию в ближайшие месяцы.

Война •   •  17703 просмотра
Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции

Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Культура •   •  14739 просмотра
Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы

российские пропагандисты распространяют ложные нарративы о том, что мобилизационные резервы Украины быстро исчерпываются, чтобы сорвать мобилизационные усилия в Украине.

Война •   •  20714 просмотра
российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы

В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

В Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб 16-летний парень.

Война •   •  20025 просмотра
В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.

Культура •   •  18384 просмотра
Шевченковская премия 2024: объявлены победители