В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного

Правоохранители задержали мужчину, который вчера, 8 марта, убил военнослужащего. Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения свободы, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Как напомнили в полиции, что вчера, 8 марта, на проспекте Шевченко в городе Подольск Одесской области случайными прохожими было обнаружено тело военного, 1989 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых оперативно разоблачили злоумышленника. В содеянном мужчине признался.

Сейчас решаем вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, - отметил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Напомним

В Подольске Одесской области на улице нашли мертвого мужчину в военной форме, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.