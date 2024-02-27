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На Київщині нетверезий водій легковика врізався в автобус: серед постраждалих є діти

Київ • УНН

 • 28042 перегляди

П'яний 60-річний водій врізався в автобус у селі Требухів, травмувавши 4-річного хлопчика, 17-річну дівчину та ще двох осіб, рівень алкоголю в крові якого перевищував допустиму норму.

На Київщині нетверезий водій легковика врізався в автобус: серед постраждалих є діти

В селі Требухів Броварського району нетверезий водій легковика врізався в автобус. В результаті аварії постраждали чотири особи, серед них – 4-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Про це повідомляє Нацполіція, пише УНН.

За попередніми даними, 60-річний водій "Subaru", будучи напідпитку, не врахував швидкість свого руху та дорожньої обстановки. Чоловік не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом, який рухався попереду й від’їжджав від зупинки,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Також встановлено, що водій "Subaru" перебував у стані алкогольного сп'яніння з рівнем алкоголю у крові 1.17 проміле.

Правопорушника затримали правоохоронці Броварського управління поліції Київщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання.За фактом ДТП слідчі повідомили кермувальнику про підозру (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

11 лютого у Запоріжжі сталася ДТП, п'яний водій легковика двічі влетів у припарковані авто. Рівень алкоголю в керманича перевищив допустиму норму в 13 разів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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