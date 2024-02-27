На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

В селе Требухов Броварского района нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них - 4-летний мальчик и 17-летняя девушка. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

По предварительным данным, 60-летний водитель "Subaru", будучи пьяным, не учел скорость своего движения и дорожной обстановки. Мужчина не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом, который двигался впереди и отъезжал от остановки, - говорится в сообщении.

Детали

В результате ДТП четверо пассажиров автобуса были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Также установлено, что водитель "Subaru" находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 1.17 промилле.

Правонарушителя задержали правоохранители Броварского управления полиции Киевщины и поместили в изолятор временного содержания. по факту ДТП следователи сообщили водителю о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

11 февраля в Запорожье произошло ДТП, пьяный водитель легковушки дважды влетел в припаркованные авто. Уровень алкоголя у водителя превысил допустимую норму в 13 раз.