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На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 07:29  •  5486 просмотра

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Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.

В селе Требухов Броварского района нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них - 4-летний мальчик и 17-летняя девушка. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

По предварительным данным, 60-летний водитель "Subaru", будучи пьяным, не учел скорость своего движения и дорожной обстановки. Мужчина не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом, который двигался впереди и отъезжал от остановки,

- говорится в сообщении.

Детали

В результате ДТП четверо пассажиров автобуса были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Также установлено, что водитель "Subaru" находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 1.17 промилле.

Правонарушителя задержали правоохранители Броварского управления полиции Киевщины и поместили в изолятор временного содержания. по факту ДТП следователи сообщили водителю о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним

11 февраля в Запорожье произошло ДТП, пьяный водитель легковушки дважды влетел в припаркованные авто. Уровень алкоголя у водителя превысил допустимую норму в 13 раз.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
brovariБровары
zaporozheЗапорожье
kievКиев
На Київщині нетверезий водій легковика врізався в автобус: серед постраждалих є діти
In Kyiv region, a drunken car driver crashes into a bus: children are among the victims
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На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.

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