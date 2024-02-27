На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети
Киев • УНН
Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.
В селе Требухов Броварского района нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них - 4-летний мальчик и 17-летняя девушка. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.
По предварительным данным, 60-летний водитель "Subaru", будучи пьяным, не учел скорость своего движения и дорожной обстановки. Мужчина не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом, который двигался впереди и отъезжал от остановки,
Детали
В результате ДТП четверо пассажиров автобуса были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Также установлено, что водитель "Subaru" находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 1.17 промилле.
Правонарушителя задержали правоохранители Броварского управления полиции Киевщины и поместили в изолятор временного содержания. по факту ДТП следователи сообщили водителю о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
11 февраля в Запорожье произошло ДТП, пьяный водитель легковушки дважды влетел в припаркованные авто. Уровень алкоголя у водителя превысил допустимую норму в 13 раз.
На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети
Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.
Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил минимум 219,6 тыс. грн за 72 модуля оперативной памяти, приобретя их по завышенным ценам.
Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги
Президент Польши сообщил об отсутствии консенсуса у европейских лидеров относительно введения войск в Украину, впрочем есть предложение подготовить значительную партию боеприпасов, чтобы помочь Украине.
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА
В Запорожье во время воздушной тревоги был слышен взрыв.
В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА
Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.
В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, а противовоздушная оборона области ночью уничтожила вражеский ударный беспилотник "шахед".
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений
Ночью над Хмельницкой областью Украины был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и материального ущерба не зафиксировано.
Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство
В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.
россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а также ранив трех человек.
На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом
Обломки вражеского беспилотника ночью повредили линию электропередач в Полтавской области, оставив без света более 200 домохозяйств и предприятий.