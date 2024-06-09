Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

В Одессе водитель "Citroen" сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом переходе. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Сегодня в Одессе около 11 часов на улице Ангарской, неподалеку от "двух столбов", произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации следственно-оперативной группы по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области, 27-летний водитель автомобиля "Citroen" сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения, включая разрыв селезенки и перелом челюсти, поэтому был госпитализирован.

После установления всех обстоятельств происшествия будет предоставлена правовая квалификация.

В Одессе машина сбила людей на пешеходном переходе: есть госпитализированные - СМИ