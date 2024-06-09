В Одессе машина сбила людей на пешеходном переходе: есть госпитализированные - СМИ

В Одессе водитель на скорости протаранил другую машину, после чего влетел в людей на пешеходном переходе. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.

По данным местных пабликов госпитализировали 4 человека, некоторые из пострадавших в достаточно тяжелом состоянии.

Машину остановила стоянка с мусорными контейнерами.

В полиции региона пока не комментировали ДТП.

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