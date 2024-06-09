Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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В Одессе машина сбила людей на пешеходном переходе: есть госпитализированные - СМИ
В Одессе водитель протаранил другой автомобиль, затем совершил наезд на пешеходов на переходе, в результате чего 4 человека были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.
В результате удара рф КАБом по Харькову повреждены 4 жилых дома
9 июня российский удар по Харькову повредил 4 жилых здания.
В Германии на выборах в Европарламент лидируют консерваторы
На выборах в Европейский парламент в Германии консервативный блок ХДС / ХСС получил около 30% голосов.
Фиксируется ли стягивание войск рф в беларуси к границе с Украиной: ответ пограничников
Украина сохраняет бдительность в отношении потенциальных угроз со стороны беларуси, несмотря на то, что в настоящее время у россии там нет достаточных сил для вторжения.
Генштаб: россияне 23 раза атаковали на Покровском направлении, украинские защитники держат оборону
Украинские защитники прочно удерживают оборону, отразив 23 атаки российских войск на Покровском направлении, в общей сложности за сегодняшний день по всей линии фронта произошло 62 боевых столкновения.
Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения
Российская армия 15 раз нанесла удары по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе, причинив вред объектам инфраструктуры, высотным зданиям, магазину и частным домам, но обошлось без жертв.
Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета
Украина поразила российский командный пункт под белгородом рф ракетой, выпущенной с украинского боевого самолета, что стало первым случаем, когда силы обороны поразили цель на территории россии с воздуха.
Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00
10 июня по всей Украине с 16:00 до 22:00 будут применены плановые отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в связи с увеличением потребления в начале рабочей недели.
Удар рф по Харькову: враг попал между домами, без пострадавших
Российский удар пришелся на открытую площадку между частными домами в Харькове, повредив дома и автомобили, но, по имеющимся данным, никто не пострадал.
Украину завтра накроют грозы и местами град - синоптики
10 июня в большинстве областей Украины ожидаются грозы, град и шквалистый ветер 15-20 м/с.