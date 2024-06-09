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В Одесі автівка збила людей на пішохідному переході: є госпіталізовані – ЗМІ

В Одесі автівка збила людей на пішохідному переході: є госпіталізовані – ЗМІ

Київ • УНН

 • 32160 перегляди

В Одесі водій протаранив інший автомобіль, потім скоїв наїзд на пішоходів на переході, в результаті чого 4 людини були госпіталізовані, деякі у важкому стані.

В Одесі водій на швидкості протаранив іншу автівку, після чого  влетів в людей на пішохідному переході. Внаслідок аварії є постраждалі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.

За даними місцевих пабліків госпіталізували 4 людини, дехто з постраждалих у досить важкому стані.

Машину зупинила стоянка зі сміттєвими контейнерами.

У поліції регіону наразі не коментували ДТП.

У Львові внаслідок ДТП автомобіль поліції перекинувся на дах: є травмовані05.06.24, 14:50 • 13210 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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