В Одесі автівка збила людей на пішохідному переході: є госпіталізовані – ЗМІ
Київ • УНН
В Одесі водій протаранив інший автомобіль, потім скоїв наїзд на пішоходів на переході, в результаті чого 4 людини були госпіталізовані, деякі у важкому стані.
В Одесі водій на швидкості протаранив іншу автівку, після чого влетів в людей на пішохідному переході. Внаслідок аварії є постраждалі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
За даними місцевих пабліків госпіталізували 4 людини, дехто з постраждалих у досить важкому стані.
Машину зупинила стоянка зі сміттєвими контейнерами.
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