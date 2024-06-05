У Львові внаслідок ДТП автомобіль поліції перекинувся на дах: є травмовані
Київ • УНН
У Львові поліцейська автівка перекинулася після зіткнення з двома іншими автомобілями, в результаті чого постраждали семеро людей, у тому числі четверо правоохоронців.
У Львові сьогодні, 5 червня, сталась ДТП за участю трьох автомобілів, серед яких службова автівка поліції. Внаслідок аварії є постраждалі. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Попередньо встановлено, що сьогодні, 5 червня, близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола відбулось зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся
На місці ДТП працюють правоохоронці, які встановлюють обставини події. Потерпілим надається медична допомога, додали у поліції.
Доповнення
Як повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва Суспільному, за попередньою інформацією, в ДТП травмувалося семеро людей: 40-річна жінка, подружжя віком 54 та 57 років та четверо правоохоронців.
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