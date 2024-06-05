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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

Во Львове полицейская машина перевернулась после столкновения с двумя другими автомобилями, в результате чего пострадали семь человек, в том числе четверо правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  6291 просмотра
Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.

Новости Мира •   •  6540 просмотра
В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который может повысить цены на бензин на 1,5 грн, дизельное топливо на 2 грн и сжиженный газ на 5,5 грн за литр.

Экономика •   •  34079 просмотра
Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.

Общество •   •  9138 просмотра
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС

В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

В Одессе водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской, которую накануне волной снесло с пирса.

Общество •   •  9164 просмотра
В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломатическая работа по обеспечению широкого участия и успеха саммита мира для Украины идет "полным ходом".

политика •   •  9613 просмотра
Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции, за это решение после дополнительных консультаций проголосовали 278 народных депутатов.

политика •   •  9033 просмотра
Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции - нардеп

Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Верховная Рада (парламент Украины) приняла законопроект о введении электронных билетов на автомобильный и городской электротранспорт 256 голосами "за".

Общество •   •  8658 просмотра
Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

Тайвань запретил экспорт нитроцеллюлозной продукции с содержанием азота ниже 12,2% в рф и беларусь, чтобы устранить лазейки в Международном экспортном контроле и предотвратить потенциальное использование в производстве оружия.

Война •   •  11391 просмотра
Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга

В среду украинский флаг был снова вывешен на кургане Костюшко в Кракове, что в Польшу, после того, как накануне его снял скандально известный польский депутат. Полицейские начали расследовать дело.

Общество •   •  11144 просмотра
Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга