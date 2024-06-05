Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

Во Львове сегодня, 5 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых служебная машина полиции. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает с ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что сегодня, 5 июня, около 11: 00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Черновола произошло столкновение трех автомобилей: Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебного автомобиля полиции Renault Duster, который после столкновения перевернулся - говорится в сообщении полиции.

На месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавили в полиции.

Дополнение

Как сообщила пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева Суспільному, по предварительной информации, в ДТП травмировались семь человек: 40-летняя женщина, супруги в возрасте 54 и 57 лет и четверо правоохранителей.

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