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Школярку збили на пішохідному переході в Одесі: серйозні травми

Школярку збили на пішохідному переході в Одесі: серйозні травми

Київ • УНН

 • 44639 перегляди

14-річна дівчинка отримала серйозні травми після того, як її збив водій Citroen на нерегульованому пішохідному переході в Одесі.

В Одесі водій "Citroen" збив 14-річну дівчинку на нерегульованому переході. Вона отримала серйозні травми і була госпіталізована. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Одесі близько 11 години на вулиці Ангарській, неподалік від "Двох стовпів", сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи з розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області, 27-річний водій автомобіля "Citroen" збив 14-річну дівчинку на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження, включаючи розрив селезінки та перелом щелепи, відтак була госпіталізована.

Після встановлення всіх обставин події буде надана правова кваліфікація.

В Одесі автівка збила людей на пішохідному переході: є госпіталізовані – ЗМІ09.06.24, 20:30 • 32160 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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