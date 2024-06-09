Школярку збили на пішохідному переході в Одесі: серйозні травми
Київ • УНН
14-річна дівчинка отримала серйозні травми після того, як її збив водій Citroen на нерегульованому пішохідному переході в Одесі.
В Одесі водій "Citroen" збив 14-річну дівчинку на нерегульованому переході. Вона отримала серйозні травми і була госпіталізована. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
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Сьогодні в Одесі близько 11 години на вулиці Ангарській, неподалік від "Двох стовпів", сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи з розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області, 27-річний водій автомобіля "Citroen" збив 14-річну дівчинку на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження, включаючи розрив селезінки та перелом щелепи, відтак була госпіталізована.
Після встановлення всіх обставин події буде надана правова кваліфікація.
В Одесі автівка збила людей на пішохідному переході: є госпіталізовані – ЗМІ09.06.24, 20:30 • 32160 переглядiв