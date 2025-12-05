Спрос на грузовики в Украине за месяц упал на 10%: лидеры продаж ноября

$42.180.02
49.230.00
ukenru
Эксклюзив
07:29 • 3068 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 17129 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 28701 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 25680 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 43380 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 30190 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 46159 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23735 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22888 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23037 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 11317 просмотра
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 7272 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 12164 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 16572 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 12531 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 6472 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 43389 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 35845 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 46163 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 52878 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Северск
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 2320 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 16654 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 30506 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 31293 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 75882 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
FIFA (серия видеоигр)

Спрос на грузовики в Украине за месяц упал на 10%: лидеры продаж ноября

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ноябре 2025 года в Украине реализовано 982 новых коммерческих автомобиля, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Продажи упали на 18% по сравнению с октябрем, а с начала года парк пополнился на 10835 машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на грузовики в Украине за месяц упал на 10%: лидеры продаж ноября

В Украине в ноябре 2025 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто. По сравнению с прошлогодним ноябрем спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 10%. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Подробности

Относительно октября 2025 года продажи новых грузовиков упали на 18%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. MAN - 118 ед.;
    1. RENAULT - 117 ед.;
      1. FIAT - 88 ед.;
        1. CITROEN - 85 ед.;
          1. MERCEDES-BENZ - 79 ед.

            Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10835 новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

            Напомним

            В ноябре 2025 года доля электромобилей на украинском рынке новых легковых автомобилей выросла до 38,5%, обойдя бензиновые авто. Доля бензиновых и дизельных двигателей сократилась до 45,5%.

            Украинцы приобрели 8,3 тыс. новых авто в ноябре: лидирует BYD - исследование02.12.25, 10:39 • 2568 просмотров

            Ольга Розгон

            ЭкономикаАвто
            Техника
            Тренд
            Бренд
            Citroën
            Украина