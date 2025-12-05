Спрос на грузовики в Украине за месяц упал на 10%: лидеры продаж ноября
В ноябре 2025 года в Украине реализовано 982 новых коммерческих автомобиля, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Продажи упали на 18% по сравнению с октябрем, а с начала года парк пополнился на 10835 машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Украине в ноябре 2025 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто. По сравнению с прошлогодним ноябрем спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 10%. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Относительно октября 2025 года продажи новых грузовиков упали на 18%.
В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN - 118 ед.;
- RENAULT - 117 ед.;
- FIAT - 88 ед.;
- CITROEN - 85 ед.;
- MERCEDES-BENZ - 79 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10835 новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ноябре 2025 года доля электромобилей на украинском рынке новых легковых автомобилей выросла до 38,5%, обойдя бензиновые авто. Доля бензиновых и дизельных двигателей сократилась до 45,5%.
