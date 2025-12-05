Спрос на грузовики в Украине за месяц упал на 10%: лидеры продаж ноября

В Украине в ноябре 2025 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто. По сравнению с прошлогодним ноябрем спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 10%. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Подробности

Относительно октября 2025 года продажи новых грузовиков упали на 18%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

MAN - 118 ед.; RENAULT - 117 ед.; FIAT - 88 ед.; CITROEN - 85 ед.; MERCEDES-BENZ - 79 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10835 новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним

В ноябре 2025 года доля электромобилей на украинском рынке новых легковых автомобилей выросла до 38,5%, обойдя бензиновые авто. Доля бензиновых и дизельных двигателей сократилась до 45,5%.

Украинцы приобрели 8,3 тыс. новых авто в ноябре: лидирует BYD - исследование