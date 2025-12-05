Попит на вантажівки в Україні за місяць впав на 10%: лідери продажів листопада
Київ • УНН
У листопаді 2025 року в Україні реалізовано 982 нових комерційних автомобілі, що на 10% менше, ніж торік. Продажі впали на 18% порівняно з жовтнем, а з початку року парк поповнився на 10835 машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україні у листопаді 2025 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто. У порівнянні з торішнім листопадом попит на нові комерційні авто зменшився на 10%. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Деталі
Відносно жовтня 2025 року продажі нових вантажівок впали на 18%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN - 118 од.;
- RENAULT - 117 од.;
- FIAT - 88 од.;
- CITROEN - 85 од.;
- MERCEDES-BENZ - 79 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10835 нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо
У листопаді 2025 року частка електромобілів на українському ринку нових легковиків зросла до 38,5%, обійшовши бензинові авто. Частка бензинових і дизельних двигунів скоротилася до 45,5%.
