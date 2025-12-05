$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 3388 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 17490 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 29040 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 26002 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 43898 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 30318 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 46497 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23750 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22906 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 23052 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Попит на вантажівки в Україні за місяць впав на 10%: лідери продажів листопада

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У листопаді 2025 року в Україні реалізовано 982 нових комерційних автомобілі, що на 10% менше, ніж торік. Продажі впали на 18% порівняно з жовтнем, а з початку року парк поповнився на 10835 машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Попит на вантажівки в Україні за місяць впав на 10%: лідери продажів листопада

В Україні у листопаді 2025 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто. У порівнянні з торішнім листопадом попит на нові комерційні авто зменшився на 10%. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Відносно жовтня 2025 року продажі нових вантажівок впали на 18%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. MAN - 118 од.;
    1. RENAULT - 117 од.;
      1. FIAT - 88 од.;
        1. CITROEN - 85 од.;
          1. MERCEDES-BENZ - 79 од.

            Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10835 нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

            Нагадаємо

            У листопаді 2025 року частка електромобілів на українському ринку нових легковиків зросла до 38,5%, обійшовши бензинові авто. Частка бензинових і дизельних двигунів скоротилася до 45,5%.

            Українці придбали 8,3 тис. нових авто у листопаді: лідирує BYD - дослідження02.12.25, 10:39 • 2568 переглядiв

            Ольга Розгон

