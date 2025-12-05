Попит на вантажівки в Україні за місяць впав на 10%: лідери продажів листопада

В Україні у листопаді 2025 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто. У порівнянні з торішнім листопадом попит на нові комерційні авто зменшився на 10%. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Відносно жовтня 2025 року продажі нових вантажівок впали на 18%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN - 118 од.; RENAULT - 117 од.; FIAT - 88 од.; CITROEN - 85 од.; MERCEDES-BENZ - 79 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10835 нових машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

