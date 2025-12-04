Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові

$42.200.13
49.230.04
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 634 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 8356 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 18720 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 12870 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 14715 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 15699 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25274 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 41979 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35713 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45634 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 24220 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 31966 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 16108 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 16761 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 12589 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 634 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 12703 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 18720 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 32111 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 61259 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Іраклій Кобахідзе
Міхеіл Саакашвілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Бельгія
Китай
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 1514 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 16850 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 23657 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 68491 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 71509 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У листопаді 2025 року частка електромобілів на українському ринку нових легковиків зросла до 38,5%, обійшовши бензинові авто. Частка бензинових і дизельних двигунів скоротилася до 45,5%.

Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові

Частка традиційних бензинових і дизельних двигунів на українському ринку нових легковиків у листопаді 2025 року скоротилася до 45,5 відсотка. Торік ці силові агрегати разом охоплювали 64,5 відсотка ринку. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 38,5% продажів нових авто у листопаді, торік було 12,8%. На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 35,5% до 28,5%

- йдеться у повідомленні.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 29% до майже 17%. Гібриди охопили 16% ринку, проти 22,5% у листопаді 2024р. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • електро – BYD Leopard 3;
    • бензинові авто – RENAULT Duster;
      • дизельні – RENAULT Duster;
        • гібридні – TOYOTA RAV-4;
          • авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

            Нагадаємо

            У листопаді 2025 року 35% українського ринку нових легковиків сформували 10 найпопулярніших моделей. Лідером продажів став RENAULT Duster, а половина бестселерів виявилися електромобілями.

            Ольга Розгон

            ЕкономікаАвто
            Техніка
            Україна