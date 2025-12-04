Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові

Частка традиційних бензинових і дизельних двигунів на українському ринку нових легковиків у листопаді 2025 року скоротилася до 45,5 відсотка. Торік ці силові агрегати разом охоплювали 64,5 відсотка ринку. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить 38,5% продажів нових авто у листопаді, торік було 12,8%. На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 35,5% до 28,5% - йдеться у повідомленні.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 29% до майже 17%. Гібриди охопили 16% ринку, проти 22,5% у листопаді 2024р. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

електро – BYD Leopard 3;

бензинові авто – RENAULT Duster;

дизельні – RENAULT Duster;

гібридні – TOYOTA RAV-4;

авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року 35% українського ринку нових легковиків сформували 10 найпопулярніших моделей. Лідером продажів став RENAULT Duster, а половина бестселерів виявилися електромобілями.