Эксклюзив
15:01 • 380 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 8064 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 18520 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 12772 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 14618 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 15627 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25230 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 41925 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35699 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45624 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В ноябре 2025 года доля электромобилей на украинском рынке новых легковых автомобилей выросла до 38,5%, обойдя бензиновые авто. Доля бензиновых и дизельных двигателей сократилась до 45,5%.

Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых

Доля традиционных бензиновых и дизельных двигателей на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года сократилась до 45,5 процента. В прошлом году эти силовые агрегаты вместе охватывали 64,5 процента рынка. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит 38,5% продаж новых авто в ноябре, в прошлом году было 12,8%. На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых уменьшилась с 35,5% до 28,5%

- говорится в сообщении.

Доля дизельных авто за год уменьшилась с 29% до почти 17%. Гибриды охватили 16% рынка, против 22,5% в ноябре 2024г. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • электро – BYD Leopard 3;
    • бензиновые авто – RENAULT Duster;
      • дизельные – RENAULT Duster;
        • гибридные – TOYOTA RAV-4;
          • авто с ГБО – HYUNDAI Tucson.

            Напомним

            В ноябре 2025 года 35% украинского рынка новых легковых автомобилей сформировали 10 самых популярных моделей. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а половина бестселлеров оказались электромобилями.

            Ольга Розгон

