Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых

Доля традиционных бензиновых и дизельных двигателей на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года сократилась до 45,5 процента. В прошлом году эти силовые агрегаты вместе охватывали 64,5 процента рынка. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит 38,5% продаж новых авто в ноябре, в прошлом году было 12,8%. На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых уменьшилась с 35,5% до 28,5% - говорится в сообщении.

Доля дизельных авто за год уменьшилась с 29% до почти 17%. Гибриды охватили 16% рынка, против 22,5% в ноябре 2024г. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

электро – BYD Leopard 3;

бензиновые авто – RENAULT Duster;

дизельные – RENAULT Duster;

гибридные – TOYOTA RAV-4;

авто с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Напомним

В ноябре 2025 года 35% украинского рынка новых легковых автомобилей сформировали 10 самых популярных моделей. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а половина бестселлеров оказались электромобилями.