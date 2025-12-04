Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых
Киев • УНН
В ноябре 2025 года доля электромобилей на украинском рынке новых легковых автомобилей выросла до 38,5%, обойдя бензиновые авто. Доля бензиновых и дизельных двигателей сократилась до 45,5%.
Доля традиционных бензиновых и дизельных двигателей на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года сократилась до 45,5 процента. В прошлом году эти силовые агрегаты вместе охватывали 64,5 процента рынка. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит 38,5% продаж новых авто в ноябре, в прошлом году было 12,8%. На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых уменьшилась с 35,5% до 28,5%
Доля дизельных авто за год уменьшилась с 29% до почти 17%. Гибриды охватили 16% рынка, против 22,5% в ноябре 2024г. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- электро – BYD Leopard 3;
- бензиновые авто – RENAULT Duster;
- дизельные – RENAULT Duster;
- гибридные – TOYOTA RAV-4;
- авто с ГБО – HYUNDAI Tucson.
В ноябре 2025 года 35% украинского рынка новых легковых автомобилей сформировали 10 самых популярных моделей. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а половина бестселлеров оказались электромобилями.