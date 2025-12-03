Половина - електрокари: ТОП-10 нових авто українського ринку у листопаді

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 11292 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 18612 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 17883 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 30067 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 68884 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46957 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37810 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33492 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59235 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55994 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік02:43 • 3968 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 6858 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 14361 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 6492 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 6950 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 6788 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 28963 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 38690 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 37046 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 38005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48327 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 50570 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106228 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80445 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96358 перегляди
Актуальне
Техніка
Truth Social
Fox News
Шахед-136
Brent

Половина - електрокари: ТОП-10 нових авто українського ринку у листопаді

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У листопаді 2023 року 35% українського ринку нових легковиків сформували 10 найпопулярніших моделей. Лідером продажів став RENAULT Duster, а половина бестселерів виявилися електромобілями.

Половина - електрокари: ТОП-10 нових авто українського ринку у листопаді

У минулому місяці за рахунок 10 найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери. Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster

- ідеться в повідомленні.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

  • RENAULT Duster - 494 од.;
    • BYD Leopard 3 - 385 од.;
      • TOYOTA RAV-4 - 318 од.;
        • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 од.;
          • BYD Song Plus - 289 од.;
            • TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 од.;
              • HYUNDAI Tucson - 227 од.;
                • ZEEKR 7X - 221 од.;
                  • BYD Sea Lion 06 - 220 од.;
                    • SKODA Kodiaq - 204 од.

                      Нагадаємо

                      З початку 2025 року через додаток "Дія" в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів, з яких понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI. Продавці можуть знищити старі номери, якщо покупець обрав нові, а угоди онлайн доступні лише для фізичних осіб.

                      Ольга Розгон

                      ЕкономікаАвто
                      Техніка