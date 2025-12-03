Половина - електрокари: ТОП-10 нових авто українського ринку у листопаді
Київ • УНН
У листопаді 2023 року 35% українського ринку нових легковиків сформували 10 найпопулярніших моделей. Лідером продажів став RENAULT Duster, а половина бестселерів виявилися електромобілями.
У минулому місяці за рахунок 10 найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
У десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери. Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster
ТОП-10 нових легковиків місяця:
- RENAULT Duster - 494 од.;
- BYD Leopard 3 - 385 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 318 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 од.;
- BYD Song Plus - 289 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 од.;
- HYUNDAI Tucson - 227 од.;
- ZEEKR 7X - 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 од.;
- SKODA Kodiaq - 204 од.
Нагадаємо
З початку 2025 року через додаток "Дія" в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів, з яких понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI. Продавці можуть знищити старі номери, якщо покупець обрав нові, а угоди онлайн доступні лише для фізичних осіб.