Половина - електрокари: ТОП-10 нових авто українського ринку у листопаді

У минулому місяці за рахунок 10 найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери. Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster - ідеться в повідомленні.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

RENAULT Duster - 494 од.;

BYD Leopard 3 - 385 од.;

TOYOTA RAV-4 - 318 од.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 од.;

BYD Song Plus - 289 од.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 од.;

HYUNDAI Tucson - 227 од.;

ZEEKR 7X - 221 од.;

BYD Sea Lion 06 - 220 од.;

SKODA Kodiaq - 204 од.

Нагадаємо

З початку 2025 року через додаток "Дія" в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів, з яких понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI. Продавці можуть знищити старі номери, якщо покупець обрав нові, а угоди онлайн доступні лише для фізичних осіб.