Майже 185 тисяч транспортних засобів продано через "Дію" з початку 2025 року - МВС

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

З початку 2025 року через додаток "Дія" в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів, з яких понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI. Продавці можуть знищити старі номери, якщо покупець обрав нові, а угоди онлайн доступні лише для фізичних осіб.

Майже 185 тисяч транспортних засобів продано через "Дію" з початку 2025 року - МВС

З початку 2025 року через додаток "Дія" в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головний сервісний центр МВС України.

Деталі

Із них понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI - близько 14% від усіх угод. Найбільше нових номерів видали легковим авто - понад 19 тисяч комплектів. Також понад 1300 отримали електромобілі, понад 4200 - мотоцикли та 360 - мопеди.

У МВС зазначають, що більшість автовласників залишає номерні знаки на проданому транспортному засобі. Якщо ж покупець замовив нові номери серії DI, старі не потрібно здавати до сервісного центру. Їх можна самостійно знищити, якщо власник не передає їх новому власникові. Водночас наголошується: використовувати номерні знаки, не зареєстровані за транспортним засобом, заборонено.

Якщо продавець хоче залишити наявний номерний знак на відповідальне зберігання, договір купівлі-продажу потрібно оформлювати безпосередньо в ТСЦ МВС.

Водночас укласти онлайн-угоду в Дії можуть лише фізичні особи. Продавцю достатньо авторизуватися у застосунку, згенерувати QR-код і передати його покупцеві.

Під час оформлення заявки покупець має:

  • залишити старий номер або забронювати новий із серії DI;
    • вибрати платну чи безкоштовну комбінацію номерів;
      • обрати електронне чи пластикове свідоцтво про реєстрацію;
        • вказати відділення Укрпошти для доставки;
          • перевірити дані та оплатити послугу.

            Номерні знаки й свідоцтво доставляються Укрпоштою до 10 днів. Також можна замовити лише електронне свідоцтво і користуватися авто одразу після його появи в "Дії".

            Нагадаємо

            Власникам авто з номерними знаками на зберіганні в МВС треба було сплатити за послугу до 3 червня, інакше ці номери буде знищено. Вартість зберігання - 10,80 грн за добу.

            Алла Кіосак

