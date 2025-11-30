Майже 185 тисяч транспортних засобів продано через "Дію" з початку 2025 року - МВС
Київ • УНН
З початку 2025 року через додаток "Дія" в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів, з яких понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI. Продавці можуть знищити старі номери, якщо покупець обрав нові, а угоди онлайн доступні лише для фізичних осіб.
Деталі
Із них понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI - близько 14% від усіх угод. Найбільше нових номерів видали легковим авто - понад 19 тисяч комплектів. Також понад 1300 отримали електромобілі, понад 4200 - мотоцикли та 360 - мопеди.
У МВС зазначають, що більшість автовласників залишає номерні знаки на проданому транспортному засобі. Якщо ж покупець замовив нові номери серії DI, старі не потрібно здавати до сервісного центру. Їх можна самостійно знищити, якщо власник не передає їх новому власникові. Водночас наголошується: використовувати номерні знаки, не зареєстровані за транспортним засобом, заборонено.
Якщо продавець хоче залишити наявний номерний знак на відповідальне зберігання, договір купівлі-продажу потрібно оформлювати безпосередньо в ТСЦ МВС.
Водночас укласти онлайн-угоду в Дії можуть лише фізичні особи. Продавцю достатньо авторизуватися у застосунку, згенерувати QR-код і передати його покупцеві.
Під час оформлення заявки покупець має:
- залишити старий номер або забронювати новий із серії
DI;
- вибрати платну чи безкоштовну комбінацію номерів;
- обрати електронне чи пластикове свідоцтво про
реєстрацію;
- вказати відділення Укрпошти для доставки;
- перевірити дані та оплатити послугу.
Номерні знаки й свідоцтво доставляються Укрпоштою до 10 днів. Також можна замовити лише електронне свідоцтво і користуватися авто одразу після його появи в "Дії".
Нагадаємо
Власникам авто з номерними знаками на зберіганні в МВС треба було сплатити за послугу до 3 червня, інакше ці номери буде знищено. Вартість зберігання - 10,80 грн за добу.