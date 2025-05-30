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Водіям з номерними знаками на зберіганні нагадали про оплату: що треба знати

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Власникам авто з номерними знаками на зберіганні в МВС треба до 3 червня сплатити за послугу, інакше їх буде знищено. Вартість зберігання - 10,80 грн за добу.

Водіям з номерними знаками на зберіганні нагадали про оплату: що треба знати

Власників автомобілів, як мають номерні знаки на зберіганні в сервісних центрах МВС, попередили, що до 3 червня потрібно сплатити за послугу, якщо у цьому була потреба і не вдалося зробити під час технічного обслуговування реєстрів, інакше номери знищать, пише УНН з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

З 29 травня 2025 року реєстри Національної інформаційної системи повноцінно відновили роботу. До 3 червня 2025 року включно потрібно здійснити оплату за відповідальне зберігання номерних знаків, термін зберігання яких закінчився під час технічного обслуговування реєстрів (24-28 травня 2025 року включно) та надати відповідні платіжні документи до сервісного центру МВС

- повідомили у центрі.

"У разі відсутності відповідної оплати, такі номерні знаки, починаючи з 4 червня 2025 року, підлягатимуть знищенню", - вказано у повідомленні.

Як це працює

Як повідомляється, автовласник самостійно обирає термін, упродовж якого зберігатиметься номерний знак у сервісному центрі МВС. Вартість послуги: 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ). 

Номерні знаки, як вказано, за зверненням власників можливо перезакріплювати за іншими транспортними засобами, придбаними власником.

Номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за родичами власника - дітьми, іншим із подружжя, батьками за умови документального підтвердження таких родинних відносин відповідно до законодавства. Однак зазначається, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших територіальних сервісних центрів МВС не передбачена законодавством.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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