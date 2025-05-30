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Водителям с номерными знаками на хранении напомнили об оплате: что нужно знать

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Владельцам авто с номерными знаками на хранении в МВД нужно до 3 июня оплатить за услугу, иначе они будут уничтожены. Стоимость хранения - 10,80 грн в сутки.

Водителям с номерными знаками на хранении напомнили об оплате: что нужно знать

Владельцев автомобилей, у которых номерные знаки находятся на хранении в сервисных центрах МВД, предупредили, что до 3 июня нужно оплатить услугу, если в этом была необходимость и не удалось сделать во время технического обслуживания реестров, иначе номера уничтожат, пишет УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

С 29 мая 2025 года реестры Национальной информационной системы полноценно возобновили работу. До 3 июня 2025 года включительно необходимо осуществить оплату за ответственное хранение номерных знаков, срок хранения которых истек во время технического обслуживания реестров (24-28 мая 2025 года включительно) и предоставить соответствующие платежные документы в сервисный центр МВД

- сообщили в центре.

"В случае отсутствия соответствующей оплаты, такие номерные знаки, начиная с 4 июня 2025 года, будут подлежать уничтожению", - указано в сообщении.

Как это работает

Как сообщается, автовладелец самостоятельно выбирает срок, в течение которого будет храниться номерной знак в сервисном центре МВД. Стоимость услуги: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС). 

Номерные знаки, как указано, по обращению владельцев можно переприкреплять за другими транспортными средствами, приобретенными владельцем.

Номерной знак, оставленный на платное хранение, можно закрепить за родственниками владельца - детьми, другим из супругов, родителями при условии документального подтверждения таких родственных отношений в соответствии с законодательством. Однако отмечается, что передача номерных знаков, находящихся на ответственном хранении, в другие территориальные сервисные центры МВД не предусмотрена законодательством.

Юлия Шрамко

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