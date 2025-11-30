Почти 185 тысяч транспортных средств продано через "Дію" с начала 2025 года - МВД

С начала 2025 года через приложение "Дія" в Украине было продано почти 185 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины.

Детали

Из них более 25 тысяч получили новые номерные знаки серии DI - около 14% от всех сделок. Больше всего новых номеров выдали легковым авто - более 19 тысяч комплектов. Также более 1300 получили электромобили, более 4200 - мотоциклы и 360 - мопеды.

В МВД отмечают, что большинство автовладельцев оставляет номерные знаки на проданном транспортном средстве. Если же покупатель заказал новые номера серии DI, старые не нужно сдавать в сервисный центр. Их можно самостоятельно уничтожить, если владелец не передает их новому владельцу. В то же время подчеркивается: использовать номерные знаки, не зарегистрированные за транспортным средством, запрещено.

Если продавец хочет оставить имеющийся номерной знак на ответственное хранение, договор купли-продажи нужно оформлять непосредственно в ТСЦ МВД.

В то же время заключить онлайн-сделку в Дії могут только физические лица. Продавцу достаточно авторизоваться в приложении, сгенерировать QR-код и передать его покупателю.

При оформлении заявки покупатель должен:

оставить старый номер или забронировать новый из серии DI;

выбрать платную или бесплатную комбинацию номеров;

выбрать электронное или пластиковое свидетельство о регистрации;

указать отделение Укрпочты для доставки;

проверить данные и оплатить услугу.

Номерные знаки и свидетельство доставляются Укрпочтой до 10 дней. Также можно заказать только электронное свидетельство и пользоваться авто сразу после его появления в "Дії".

Напомним

Владельцам авто с номерными знаками на хранении в МВД нужно было оплатить услугу до 3 июня, иначе эти номера будут уничтожены. Стоимость хранения - 10,80 грн в сутки.