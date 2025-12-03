Половина — электрокары: ТОП-10 новых авто украинского рынка в ноябре
Киев • УНН
В ноябре 2023 года 35% украинского рынка новых легковушек сформировали 10 самых популярных моделей. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а половина бестселлеров оказались электромобилями.
В прошлом месяце за счет 10 самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы. Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster
ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:
- RENAULT Duster - 494 ед.;
- BYD Leopard 3 - 385 ед.;
- TOYOTA RAV-4 - 318 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 ед.;
- BYD Song Plus - 289 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 ед.;
- HYUNDAI Tucson - 227 ед.;
- ZEEKR 7X - 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 ед.;
- SKODA Kodiaq - 204 ед.
Напомним
С начала 2025 года через приложение "Дія" в Украине было продано почти 185 тысяч транспортных средств, из которых более 25 тысяч получили новые номерные знаки серии DI. Продавцы могут уничтожить старые номера, если покупатель выбрал новые, а сделки онлайн доступны только для физических лиц.