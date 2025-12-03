Половина — электрокары: ТОП-10 новых авто украинского рынка в ноябре

В прошлом месяце за счет 10 самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы. Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster - говорится в сообщении.

ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:

RENAULT Duster - 494 ед.;

BYD Leopard 3 - 385 ед.;

TOYOTA RAV-4 - 318 ед.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 ед.;

BYD Song Plus - 289 ед.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 ед.;

HYUNDAI Tucson - 227 ед.;

ZEEKR 7X - 221 ед.;

BYD Sea Lion 06 - 220 ед.;

SKODA Kodiaq - 204 ед.

Напомним

С начала 2025 года через приложение "Дія" в Украине было продано почти 185 тысяч транспортных средств, из которых более 25 тысяч получили новые номерные знаки серии DI. Продавцы могут уничтожить старые номера, если покупатель выбрал новые, а сделки онлайн доступны только для физических лиц.