03:01 • 11223 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 18458 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 17775 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 29963 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 68782 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46911 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37774 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33475 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59224 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55968 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзивы
Половина — электрокары: ТОП-10 новых авто украинского рынка в ноябре

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ноябре 2023 года 35% украинского рынка новых легковушек сформировали 10 самых популярных моделей. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а половина бестселлеров оказались электромобилями.

Половина — электрокары: ТОП-10 новых авто украинского рынка в ноябре

В прошлом месяце за счет 10 самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы. Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster

- говорится в сообщении.

ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:

  • RENAULT Duster - 494 ед.;
    • BYD Leopard 3 - 385 ед.;
      • TOYOTA RAV-4 - 318 ед.;
        • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 298 ед.;
          • BYD Song Plus - 289 ед.;
            • TOYOTA Land Cruiser Prado - 240 ед.;
              • HYUNDAI Tucson - 227 ед.;
                • ZEEKR 7X - 221 ед.;
                  • BYD Sea Lion 06 - 220 ед.;
                    • SKODA Kodiaq - 204 ед.

                      Напомним

                      С начала 2025 года через приложение "Дія" в Украине было продано почти 185 тысяч транспортных средств, из которых более 25 тысяч получили новые номерные знаки серии DI. Продавцы могут уничтожить старые номера, если покупатель выбрал новые, а сделки онлайн доступны только для физических лиц.

                      Ольга Розгон

                      ЭкономикаАвто
                      Техника