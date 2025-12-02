Українці придбали 8,3 тис. нових авто у листопаді: лідирує BYD - дослідження

Фото: УкрАвтопром

У листопаді поточного року українці придбали близько 8,3 тисяч нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%. До ТОП-10 листопада потрапили наступні авто:

BYD - 1615 од.;

TOYOTA - 859 од.;

VOLKSWAGEN - 798 од.;

RENAULT - 577 од.;

SKODA - 561 од.;

ZEEKR - 397 од.;

HYUNDAI - 363 од.;

HONDA - 341 од.;

BMW - 239 од.;

AUDI - 239 од.

Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD, а бестселером місяця став RENAULT Duster.

Також повідомляється, що з початку року в країні було реалізовано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Нагадаємо

Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.