Ексклюзив
06:00 • 23413 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 32502 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 46692 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 39014 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 37193 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 31580 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 27045 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24459 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 58749 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21087 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Українці придбали 8,3 тис. нових авто у листопаді: лідирує BYD - дослідження

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У листопаді поточного року українці придбали близько 8,3 тисяч нових легкових авто, що на 58% більше, ніж торік. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD, а бестселером - RENAULT Duster.

Українці придбали 8,3 тис. нових авто у листопаді: лідирує BYD - дослідження
Фото: УкрАвтопром

У листопаді поточного року українці придбали близько 8,3 тисяч нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%. До ТОП-10 листопада потрапили наступні авто:

  • BYD - 1615 од.;
    • TOYOTA - 859 од.;
      • VOLKSWAGEN - 798 од.;
        • RENAULT - 577 од.;
          • SKODA - 561 од.;
            • ZEEKR - 397 од.;
              • HYUNDAI - 363 од.;
                • HONDA - 341 од.;
                  • BMW - 239 од.;
                    • AUDI - 239 од.

                      Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD, а бестселером місяця став RENAULT Duster.

                      Також повідомляється, що з початку року в країні було реалізовано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

                      Нагадаємо

                      Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.

                      Євген Устименко

                      ЕкономікаАвто
                      Volkswagen
                      Audi
                      Hyundai
                      Toyota
                      Європейський Союз