Українці придбали 8,3 тис. нових авто у листопаді: лідирує BYD - дослідження
Київ • УНН
У листопаді поточного року українці придбали близько 8,3 тисяч нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%. До ТОП-10 листопада потрапили наступні авто:
- BYD - 1615 од.;
- TOYOTA - 859 од.;
- VOLKSWAGEN - 798 од.;
- RENAULT - 577 од.;
- SKODA - 561 од.;
- ZEEKR - 397 од.;
- HYUNDAI - 363 од.;
- HONDA - 341 од.;
- BMW - 239 од.;
- AUDI - 239 од.
Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD, а бестселером місяця став RENAULT Duster.
Також повідомляється, що з початку року в країні було реалізовано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.
Нагадаємо
Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.