Украинцы приобрели 8,3 тыс. новых авто в ноябре: лидирует BYD - исследование

Фото: УкрАвтопром

В ноябре текущего года украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Подробности

Относительно октября 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%. В ТОП-10 ноября попали следующие авто:

BYD - 1615 ед.;

TOYOTA - 859 ед.;

VOLKSWAGEN - 798 ед.;

RENAULT - 577 ед.;

SKODA - 561 ед.;

ZEEKR - 397 ед.;

HYUNDAI - 363 ед.;

HONDA - 341 ед.;

BMW - 239 ед.;

AUDI - 239 ед.

Самой популярной маркой месяца снова стала китайская BYD, а бестселлером месяца стал RENAULT Duster.

Также сообщается, что с начала года в стране было реализовано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Напомним

Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.