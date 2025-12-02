$42.340.08
Украинцы приобрели 8,3 тыс. новых авто в ноябре: лидирует BYD - исследование

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В ноябре текущего года украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58% больше, чем в прошлом году. Самой популярной маркой месяца стала китайская BYD, а бестселлером - RENAULT Duster.

Украинцы приобрели 8,3 тыс. новых авто в ноябре: лидирует BYD - исследование
Фото: УкрАвтопром

В ноябре текущего года украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Подробности

Относительно октября 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%. В ТОП-10 ноября попали следующие авто:

  • BYD - 1615 ед.;
    • TOYOTA - 859 ед.;
      • VOLKSWAGEN - 798 ед.;
        • RENAULT - 577 ед.;
          • SKODA - 561 ед.;
            • ZEEKR - 397 ед.;
              • HYUNDAI - 363 ед.;
                • HONDA - 341 ед.;
                  • BMW - 239 ед.;
                    • AUDI - 239 ед.

                      Самой популярной маркой месяца снова стала китайская BYD, а бестселлером месяца стал RENAULT Duster.

                      Также сообщается, что с начала года в стране было реализовано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

                      Напомним

                      Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.

                      Евгений Устименко

                      ЭкономикаАвто
                      Volkswagen
                      Audi
                      Hyundai
                      Toyota
                      Европейский Союз