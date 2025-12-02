Украинцы приобрели 8,3 тыс. новых авто в ноябре: лидирует BYD - исследование
Киев • УНН
В ноябре текущего года украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58% больше, чем в прошлом году. Самой популярной маркой месяца стала китайская BYD, а бестселлером - RENAULT Duster.
Подробности
Относительно октября 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%. В ТОП-10 ноября попали следующие авто:
- BYD - 1615 ед.;
- TOYOTA - 859 ед.;
- VOLKSWAGEN - 798 ед.;
- RENAULT - 577 ед.;
- SKODA - 561 ед.;
- ZEEKR - 397 ед.;
- HYUNDAI - 363 ед.;
- HONDA - 341 ед.;
- BMW - 239 ед.;
- AUDI - 239 ед.
Самой популярной маркой месяца снова стала китайская BYD, а бестселлером месяца стал RENAULT Duster.
Также сообщается, что с начала года в стране было реализовано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.
Напомним
Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.