Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla

Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у річному обчисленні у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів, повідомила у вівторок Асоціація європейських автовиробників (ACEA), пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

За перші 10 місяців 2025 року було зареєстровано близько 8,97 млн ​​нових автомобілів, що на 1,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, хоча загальна кількість залишається значно нижчою від рівня, що спостерігався до пандемії коронавірусу, повідомляє ACEA.

Особливою популярністю користувалися електромобілі, на які припало 16,4% нових реєстрацій за 10 місяців порівняно з 13,2% минулого року. Це сталося попри падіння продажів Tesla, піонера ринку електромобілів, у ЄС, які впали на 48% у річному обчисленні, з падінням на 39% з початку цього року.

Volkswagen Group залишається безперечним лідером на ринку в ЄС: продаж її брендів зріс на 7,9% у жовтні. Виробник спортивних автомобілів Porsche AG, що входить до VW Group, повідомив про зниження продажів на 28%.

Реєстрація брендів BMW Group також зросла на 8,7%, тоді як Mercedes-Benz збільшилась на 2%. Stellantis Group, якій належать такі бренди, як Peugeot, Citroën, Fiat та Opel, зафіксувала зростання продажів на 6,6% у річному обчисленні у жовтні.

Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар