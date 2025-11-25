Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 1802 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 2006 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 1670 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 1936 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 2134 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 5506 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 10867 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 23233 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 19441 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 27612 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
82%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака ворога на Київщину призвела до загибелі людини в Білоцерківській громаді25 листопада, 03:32 • 10077 перегляди
Голови комітетів 20 європейських країн виступили зі спільною заявою щодо війни в Україні25 листопада, 04:01 • 6158 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 62034 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 42864 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 31571 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 1856 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 23250 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 76244 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 104451 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 94596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Лавров Сергій Вікторович
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Київська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 31690 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 62865 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 64201 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 71516 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 80816 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Золото
Ракетна система С-400
Опалення

Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.

Авторинок ЄС зріс на 5,8% у жовтні: електрокари популярні попри падіння продажів Tesla

Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у річному обчисленні у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів, повідомила у вівторок Асоціація європейських автовиробників (ACEA), пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

За перші 10 місяців 2025 року було зареєстровано близько 8,97 млн ​​нових автомобілів, що на 1,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, хоча загальна кількість залишається значно нижчою від рівня, що спостерігався до пандемії коронавірусу, повідомляє ACEA.

Особливою популярністю користувалися електромобілі, на які припало 16,4% нових реєстрацій за 10 місяців порівняно з 13,2% минулого року. Це сталося попри падіння продажів Tesla, піонера ринку електромобілів, у ЄС, які впали на 48% у річному обчисленні, з падінням на 39% з початку цього року.

Volkswagen Group залишається безперечним лідером на ринку в ЄС: продаж її брендів зріс на 7,9% у жовтні. Виробник спортивних автомобілів Porsche AG, що входить до VW Group, повідомив про зниження продажів на 28%.

Реєстрація брендів BMW Group також зросла на 8,7%, тоді як Mercedes-Benz збільшилась на 2%. Stellantis Group, якій належать такі бренди, як Peugeot, Citroën, Fiat та Opel, зафіксувала зростання продажів на 6,6% у річному обчисленні у жовтні.

Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар04.11.25, 09:18 • 6336 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаАвто
Porsche
Tesla Inc
Citroën
Європейський Союз