Авторынок ЕС вырос на 5,8% в октябре: электрокары популярны, несмотря на падение продаж Tesla
Киев • УНН
Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.
Автомобильный рынок Европейского Союза вырос на 5,8% в годовом исчислении в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей, сообщила во вторник Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA), пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
За первые 10 месяцев 2025 года было зарегистрировано около 8,97 млн новых автомобилей, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя общее количество остается значительно ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, сообщает ACEA.
Особой популярностью пользовались электромобили, на которые пришлось 16,4% новых регистраций за 10 месяцев по сравнению с 13,2% в прошлом году. Это произошло несмотря на падение продаж Tesla, пионера рынка электромобилей, в ЕС, которые упали на 48% в годовом исчислении, с падением на 39% с начала этого года.
Volkswagen Group остается бесспорным лидером на рынке в ЕС: продажи ее брендов выросли на 7,9% в октябре. Производитель спортивных автомобилей Porsche AG, входящий в VW Group, сообщил о снижении продаж на 28%.
Регистрация брендов BMW Group также выросла на 8,7%, тогда как Mercedes-Benz увеличилась на 2%. Stellantis Group, которой принадлежат такие бренды, как Peugeot, Citroën, Fiat и Opel, зафиксировала рост продаж на 6,6% в годовом исчислении в октябре.
