Десятку самых популярных среди украинцев авто "захватили" кроссоверы: во главе рейтинга электрокар

Бестселлерами октября на рынке новых легковых автомобилей в Украине стали кроссоверы, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

В октябре 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 38% украинского рынка новых легковых автомобилей. В десятку самых популярных авто в очередной раз попали только кроссоверы - сообщает Укравтопром.

Возглавил рейтинг электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 ед. RENAULT Duster - 432 ед. BYD Song Plus - 391 ед. TOYOTA RAV-4 - 384 ед. BYD Leopard 3 - 261 ед. TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 ед. HYUNDAI Tucson - 244 ед. SKODA Kodiaq - 217 ед. VOLKSWAGEN Touareg - 189 ед. ZEEKR 7X - 169 ед.

