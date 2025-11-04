Десятку самых популярных среди украинцев авто "захватили" кроссоверы: во главе рейтинга электрокар
Киев • УНН
В октябре 2025 года 38% украинского рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных моделей, все из которых – кроссоверы. Рейтинг возглавил электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx, продажи которого составили 441 единицу.
Бестселлерами октября на рынке новых легковых автомобилей в Украине стали кроссоверы, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
В октябре 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 38% украинского рынка новых легковых автомобилей. В десятку самых популярных авто в очередной раз попали только кроссоверы
Возглавил рейтинг электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 ед.
- RENAULT Duster - 432 ед.
- BYD Song Plus - 391 ед.
- TOYOTA RAV-4 - 384 ед.
- BYD Leopard 3 - 261 ед.
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 ед.
- HYUNDAI Tucson - 244 ед.
- SKODA Kodiaq - 217 ед.
- VOLKSWAGEN Touareg - 189 ед.
- ZEEKR 7X - 169 ед.
Украинцы рекордно нарастили покупку новых авто: китайский BYD продолжает лидировать03.11.25, 09:30 • 2908 просмотров