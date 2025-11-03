Украинцы рекордно нарастили покупку новых авто: китайский BYD продолжает лидировать

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 ноября, 00:16 • 15100 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 28956 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 32536 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 54414 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 55192 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 55399 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77482 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 88051 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 115769 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 105915 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 6304 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto02:23 • 12433 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп02:46 • 8004 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 3520 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 8326 просмотра
публикации
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 244 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 54402 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 55180 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 115763 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 105909 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Леонид Кучма
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 16328 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 37651 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 88047 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 114595 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 62549 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Украинцы рекордно нарастили покупку новых авто: китайский BYD продолжает лидировать

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В октябре украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых авто, что является рекордом за 13 месяцев. Лидерство на рынке получил китайский бренд BYD, превысив прошлогодний результат в 6,5 раза.

Украинцы рекордно нарастили покупку новых авто: китайский BYD продолжает лидировать

Китайский бренд снова возглавил рейтинг украинского рынка новых автомобилей с рекордным ростом продаж, пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

"В прошлом месяце украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых авто - 7,8 тыс. ед.", - сообщает Укравтопром.

Это, как указано, на треть больше, чем в октябре 2024 года и на 14% больше относительно сентября 2025 года.

"Лидерство на рынке получил китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат", - говорится в сообщении.

Ближайшие конкуренты – TOYOTA и VOLKSWAGEN.

В ТОП-10 октября попали:

  • BYD - 1199 ед. (+552%);
    • TOYOTA - 978 ед. (+44%);
      • VOLKSWAGEN - 856 ед. (136%);
        • SKODA - 626 ед. (+55%);
          • RENAULT - 494 ед. (-37%);
            • HYUNDAI - 357 ед. (+85%);
              • BMW - 302 ед. (-24%);
                • AUDI - 262 ед. (+38%);
                  • ZEEKR - 259 ед. (+131%);
                    • NISSAN - 196 ед. (+1%).

                      Бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

                      "Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковушек, что на 3% больше чем в прошлом году", - сказано в сообщении.

                      Бестселлером на рынке новых авто в Украине стал электрокроссовер: что еще в топ-1002.10.25, 09:39 • 5589 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаАвто
                      Бренд
                      Volkswagen
                      Audi
                      Hyundai
                      Toyota
                      Nissan
                      Украина