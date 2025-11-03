Украинцы рекордно нарастили покупку новых авто: китайский BYD продолжает лидировать
Киев • УНН
В октябре украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых авто, что является рекордом за 13 месяцев. Лидерство на рынке получил китайский бренд BYD, превысив прошлогодний результат в 6,5 раза.
Китайский бренд снова возглавил рейтинг украинского рынка новых автомобилей с рекордным ростом продаж, пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
"В прошлом месяце украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых авто - 7,8 тыс. ед.", - сообщает Укравтопром.
Это, как указано, на треть больше, чем в октябре 2024 года и на 14% больше относительно сентября 2025 года.
"Лидерство на рынке получил китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат", - говорится в сообщении.
Ближайшие конкуренты – TOYOTA и VOLKSWAGEN.
В ТОП-10 октября попали:
- BYD - 1199 ед. (+552%);
- TOYOTA - 978 ед. (+44%);
- VOLKSWAGEN - 856 ед. (136%);
- SKODA - 626 ед. (+55%);
- RENAULT - 494 ед. (-37%);
- HYUNDAI - 357 ед. (+85%);
- BMW - 302 ед. (-24%);
- AUDI - 262 ед. (+38%);
- ZEEKR - 259 ед. (+131%);
- NISSAN - 196 ед. (+1%).
Бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
"Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковушек, что на 3% больше чем в прошлом году", - сказано в сообщении.
