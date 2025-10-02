Бестселлером на рынке новых авто в Украине стал электрокроссовер: что еще в топ-10

Украинский авторынок в сентябре возглавил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Бестселлеры первого месяца осени обнародовала в четверг ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто получил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Вторым по популярности стал RENAULT Duster. А "бронзу" месяца получил TOYOTA RAV-4", - говорится в сообщении.

В ТОП-10 новых легковых автомобилей сентября 2025 г., по версии Укравтопрома, вошли:

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 432 ед.;

RENAULT Duster - 406 ед.;

TOYOTA RAV-4 - 292 ед.;

BYD Song Plus - 280 ед.;

HYUNDAI Tucson - 224 ед.;

SKODA Kodiaq - 182 ед.;

MAZDA CX5 - 165 ед.;

BYD Leopard 3 - 150 ед.;

HONDA eNS1 - 143 ед.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 136 ед.

Кабмин утвердил новые правила продажи авто: что изменится для покупателей