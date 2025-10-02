Бестселлером на рынке новых авто в Украине стал электрокроссовер: что еще в топ-10

$41.220.08
48.300.14
ukenru
05:53 • 3934 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11742 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11382 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 15963 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34725 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43629 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29897 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50419 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26008 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23453 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Популярные новости
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27 • 12472 просмотра
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 4798 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности01:45 • 3624 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto02:33 • 8798 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 8072 просмотра
публикации
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 11742 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43629 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 34794 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50419 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 34680 просмотра
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 41411 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 50356 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 33486 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 36460 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 46179 просмотра
Бестселлером на рынке новых авто в Украине стал электрокроссовер: что еще в топ-10

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

В сентябре лидером продаж новых авто в Украине стал VOLKSWAGEN ID.Unyx с 432 единицами. За ним следуют RENAULT Duster и TOYOTA RAV-4.

Бестселлером на рынке новых авто в Украине стал электрокроссовер: что еще в топ-10

Украинский авторынок в сентябре возглавил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Бестселлеры первого месяца осени обнародовала в четверг ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто получил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Вторым по популярности стал RENAULT Duster. А "бронзу" месяца получил TOYOTA RAV-4", - говорится в сообщении.

В ТОП-10 новых легковых автомобилей сентября 2025 г., по версии Укравтопрома, вошли:

  • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 432 ед.;
    • RENAULT Duster - 406 ед.;
      • TOYOTA RAV-4 - 292 ед.;
        • BYD Song Plus - 280 ед.;
          • HYUNDAI Tucson - 224 ед.;
            • SKODA Kodiaq - 182 ед.;
              • MAZDA CX5 - 165 ед.;
                • BYD Leopard 3 - 150 ед.;
                  • HONDA eNS1 - 143 ед.;
                    • TOYOTA Land Cruiser Prado - 136 ед.

                      Кабмин утвердил новые правила продажи авто: что изменится для покупателей26.09.25, 13:52 • 65355 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      Авто
                      Электроэнергия