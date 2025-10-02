$41.220.08
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5376 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13292 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12133 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16644 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35219 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44449 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30052 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51001 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26024 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Бестселером на ринку нових авто в Україні став електрокросовер: що ще в топ-10

Київ • УНН

 • 1784 перегляди

У вересні лідером продажів нових авто в Україні став VOLKSWAGEN ID.Unyx з 432 одиницями. За ним йдуть RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4.

Бестселером на ринку нових авто в Україні став електрокросовер: що ще в топ-10

Український авторинок у вересні очолив електрокросовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Бестселери першого місяця осені оприлюднила у четвер асоціація "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

"У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто здобув електрокросовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Другим за популярністю став RENAULT Duster. А "бронзу" місяця отримав TOYOTA RAV-4", - ідеться у повідомленні.

До ТОП-10 нових легковиків вересня 2025 р., за версією Укравтопрому, увійшли:

  • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 432 од.;
    • RENAULT Duster - 406 од.;
      • TOYOTA RAV-4 - 292 од.;
        • BYD Song Plus - 280 од.;
          • HYUNDAI Tucson - 224 од.;
            • SKODA Kodiaq - 182 од.;
              • MAZDA CX5 - 165 од.;
                • BYD Leopard 3 - 150 од.;
                  • HONDA eNS1 - 143 од.;
                    • TOYOTA Land Cruiser Prado - 136 од.

                      Кабмін затвердив нові правила продажу авто: що зміниться для покупців 26.09.25, 13:52 • 65362 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      Авто
                      Електроенергія