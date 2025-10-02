Бестселером на ринку нових авто в Україні став електрокросовер: що ще в топ-10
Київ • УНН
У вересні лідером продажів нових авто в Україні став VOLKSWAGEN ID.Unyx з 432 одиницями. За ним йдуть RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4.
Український авторинок у вересні очолив електрокросовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Бестселери першого місяця осені оприлюднила у четвер асоціація "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
"У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто здобув електрокросовер VOLKSWAGEN ID.Unyx. Другим за популярністю став RENAULT Duster. А "бронзу" місяця отримав TOYOTA RAV-4", - ідеться у повідомленні.
До ТОП-10 нових легковиків вересня 2025 р., за версією Укравтопрому, увійшли:
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 432 од.;
- RENAULT Duster - 406 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 292 од.;
- BYD Song Plus - 280 од.;
- HYUNDAI Tucson - 224 од.;
- SKODA Kodiaq - 182 од.;
- MAZDA CX5 - 165 од.;
- BYD Leopard 3 - 150 од.;
- HONDA eNS1 - 143 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 136 од.
