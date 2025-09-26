Кабмін затвердив нові правила продажу авто: що зміниться для покупців
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1182, яка оновлює порядок продажу нових легкових автомобілів, підвищуючи прозорість інформації про витрати палива та викиди CO2. Продавці зобов'язані розміщувати етикетки з даними про авто та плакати з переліком моделей, а також надавати доступ до довідника.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1182 від 25 вересня 2025 року, яка оновлює порядок продажу нових легкових автомобілів. Основна мета змін – підвищити прозорість інформації про витрати палива та викиди CO2 для споживачів і стандартизувати маркування автомобілів у місцях продажу. Про це інформує Урядовий портал, пише УНН.
Деталі
Зокрема, Міністерство розвитку громад та територій зобов’язане щорічно створювати та оновлювати довідник із питомих витрат палива та викидів CO2 нових легкових автомобілів і публікувати його на офіційному веб-сайті. Довідник повинен містити дані про всі моделі автомобілів, доступні на ринку України, включно з маркою, моделлю, версією, типом двигуна та іншими конструктивними характеристиками, що впливають на енергоефективність.
У місцях продажу нових автомобілів продавці зобов’язані розміщувати етикетки на авто або на відстані до одного метра від нього. Етикетка формату A4 має містити модель автомобіля, вид палива, офіційні витрати палива в л/100 км і питомі викиди CO2 в г/км, а також інформацію про електронну версію довідника і поради щодо економії палива.
Крім того, на видимому місці потрібно розмістити плакат або електронний дисплей з повним переліком моделей і їхніми показниками витрат палива та CO2. Інформація на плакатах оновлюватиметься не рідше ніж раз на пів року, а на електронних дисплеях – щокварталу.
Також визначено стандартизовані терміни "варіант" і "версія" автомобіля, що дозволяє покупцям зрозуміти відмінності між моделями, які мають схожі конструктивні параметри. Промоційні матеріали автосалонів тепер повинні містити офіційні дані про витрати палива та викиди CO2 для всіх моделей, до яких вони відносяться, або хоча б їхній діапазон.
Зміни підкреслюють важливість інформування споживачів про екологічні характеристики автомобілів, а також про вплив стилю водіння та технічного стану авто на фактичну витрату палива та викиди CO2. Покупці отримують право безоплатно ознайомитися з довідником у місці продажу або онлайн.
