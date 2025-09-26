Кабмін затвердив нові правила продажу авто: що зміниться для покупців

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1182, яка оновлює порядок продажу нових легкових автомобілів, підвищуючи прозорість інформації про витрати палива та викиди CO2. Продавці зобов'язані розміщувати етикетки з даними про авто та плакати з переліком моделей, а також надавати доступ до довідника.