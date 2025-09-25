Водії в Україні отримали чітку інструкцію щодо сплати штрафів за порушення ПДР

В Україні водії отримали чітку інструкцію щодо сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, як перевірити наявність штрафів та здійснити оплату онлайн або офлайн, про це пише УНН.

За словами Білошицького, в Україні водії часто звертаються до правоохоронців із запитаннями про сплату штрафів за порушення ПДР. Щоб спростити цей процес, Департамент патрульної поліції разом з Головним сервісним центром МВС підготував докладну інформацію для кермувальників.

Як зазначив Білошицький, стягнення штрафу може відбуватися безпосередньо на місці порушення – незалежно від його розміру – за допомогою безготівкових платіжних пристроїв. В такому випадку водію обов’язково видається квитанція.

Крім цього, штраф можна сплатити у застосунку "Дія" – через банківську картку, ApplePay або GooglePay, або ж в "Електронному кабінеті водія". Крім того, офлайн оплатити штраф можна особисто у будь-якому банку України.

Перевірити сплату штрафу можна: у застосунку або на вебпорталі "Дія", в "Електронному кабінеті водія", або ж звернувшись до управління патрульної поліції у своєму місті або до будь-якого підрозділу Національної поліції.

Важливо! Перевірити сплату штрафу може лише громадянин, якого притягнуто до адмінвідповідальності, для цього необхідно підтвердити свою особу, а у відділенні Нацполіції мати особисті документи. Адміністратори сервісних центрів МВС такі послуги не надають