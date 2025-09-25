Водители в Украине получили четкую инструкцию по уплате штрафов за нарушение ПДД

$41.410.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил, как проверить наличие штрафов и осуществить оплату онлайн или офлайн. Оплатить штраф можно на месте нарушения, в приложении "Дія", в "Электронном кабинете водителя" или в любом банке Украины.

В Украине водители получили четкую инструкцию по уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил, как проверить наличие штрафов и осуществить оплату онлайн или офлайн, об этом пишет УНН.

Подробности

По словам Белошицкого, в Украине водители часто обращаются к правоохранителям с вопросами об уплате штрафов за нарушение ПДД. Чтобы упростить этот процесс, Департамент патрульной полиции совместно с Главным сервисным центром МВД подготовил подробную информацию для водителей.

Как отметил Белошицкий, взыскание штрафа может происходить непосредственно на месте нарушения – независимо от его размера – с помощью безналичных платежных устройств. В таком случае водителю обязательно выдается квитанция.

Кроме этого, штраф можно оплатить в приложении "Дія" – через банковскую карту, ApplePay или GooglePay, или же в "Электронном кабинете водителя". Кроме того, офлайн оплатить штраф можно лично в любом банке Украины.

Проверить уплату штрафа можно: в приложении или на веб-портале "Дія", в "Электронном кабинете водителя", или же обратившись в управление патрульной полиции в своем городе или в любое подразделение Национальной полиции.

Важно! Проверить уплату штрафа может только гражданин, привлеченный к админответственности, для этого необходимо подтвердить свою личность, а в отделении Нацполиции иметь личные документы. Администраторы сервисных центров МВД такие услуги не предоставляют

– подытожил Белошицкий. 

Степан Гафтко

