В МВД опровергли повышение штрафов за нарушение ПДД: официальное заявление

Киев

 • 968 просмотра

МВД Украины опровергло информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД, назвав ее фейком. Законопроекты по изменениям еще не рассмотрены и не приняты, поэтому размеры штрафов остаются без изменений.

В МВД опровергли повышение штрафов за нарушение ПДД: официальное заявление

Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию, распространяющуюся в СМИ о якобы повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

В ведомстве назвали подобные сообщения фейком. По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, распространяемая информация касается законопроектов, которые еще не рассмотрены и не приняты.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, размеры штрафов, предусмотренных за нарушение ПДД, остаются без изменений. Эти суммы зависят от тяжести правонарушения и варьируются от 255 грн до 1700 грн и выше.

Напомним

По данным мониторингового сервиса Опендатабот, почти 2 миллиона долговых производств в Украине связаны с неуплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Евгений Устименко

Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина