В МВД опровергли повышение штрафов за нарушение ПДД: официальное заявление
Киев • УНН
МВД Украины опровергло информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД, назвав ее фейком. Законопроекты по изменениям еще не рассмотрены и не приняты, поэтому размеры штрафов остаются без изменений.
Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию, распространяющуюся в СМИ о якобы повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
В ведомстве назвали подобные сообщения фейком. По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, распространяемая информация касается законопроектов, которые еще не рассмотрены и не приняты.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, размеры штрафов, предусмотренных за нарушение ПДД, остаются без изменений. Эти суммы зависят от тяжести правонарушения и варьируются от 255 грн до 1700 грн и выше.
Напомним
По данным мониторингового сервиса Опендатабот, почти 2 миллиона долговых производств в Украине связаны с неуплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения.