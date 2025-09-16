$41.230.05
У МВС спростували підвищення штрафів за порушення ПДР: офіційна заява

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

МВС України спростувало інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР, назвавши її фейком. Законопроєкти щодо змін ще не розглянуті та не ухвалені, тому розміри штрафів залишаються без змін.

У МВС спростували підвищення штрафів за порушення ПДР: офіційна заява

Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, яка шириться в ЗМІ про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Деталі

У відомстві назвали подібні повідомлення фейком. За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.

Згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, розміри штрафів, передбачених за порушення ПДР, залишаються без змін. Ці суми залежать від тяжкості правопорушення і варіюються від 255 грн до 1700 грн і вище.

Нагадаємо

За даними моніторингового сервісу Опендатабот, майже 2 мільйони боргових проваджень в Україні пов'язані з несплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху.

Євген Устименко

