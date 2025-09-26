Кабмин утвердил новые правила продажи авто: что изменится для покупателей

Кабинет Министров Украины принял постановление № 1182 от 25 сентября 2025 года, которое обновляет порядок продажи новых легковых автомобилей. Основная цель изменений – повысить прозрачность информации о расходе топлива и выбросах CO2 для потребителей и стандартизировать маркировку автомобилей в местах продажи. Об этом информирует Правительственный портал, пишет УНН.

Детали

В частности, Министерство развития общин и территорий обязано ежегодно создавать и обновлять справочник по удельным расходам топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей и публиковать его на официальном веб-сайте. Справочник должен содержать данные обо всех моделях автомобилей, доступных на рынке Украины, включая марку, модель, версию, тип двигателя и другие конструктивные характеристики, влияющие на энергоэффективность.

В местах продажи новых автомобилей продавцы обязаны размещать этикетки на авто или на расстоянии до одного метра от него. Этикетка формата A4 должна содержать модель автомобиля, вид топлива, официальные расходы топлива в л/100 км и удельные выбросы CO2 в г/км, а также информацию об электронной версии справочника и советы по экономии топлива.

Форма этикетки с информацией об автомобиле

Кроме того, на видном месте необходимо разместить плакат или электронный дисплей с полным перечнем моделей и их показателями расхода топлива и CO2. Информация на плакатах будет обновляться не реже одного раза в полгода, а на электронных дисплеях – ежеквартально.

Также определены стандартизированные термины "вариант" и "версия" автомобиля, что позволяет покупателям понять различия между моделями, имеющими схожие конструктивные параметры. Промоционные материалы автосалонов теперь должны содержать официальные данные о расходе топлива и выбросах CO2 для всех моделей, к которым они относятся, или хотя бы их диапазон.

Изменения подчеркивают важность информирования потребителей об экологических характеристиках автомобилей, а также о влиянии стиля вождения и технического состояния авто на фактический расход топлива и выбросы CO2. Покупатели получают право бесплатно ознакомиться со справочником в месте продажи или онлайн.

