Эксклюзив
05:30 • 3294 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
16 сентября, 16:50 • 40230 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 65724 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 37062 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 52662 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 73789 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 29260 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 55392 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37900 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17280 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Украинцы в августе приобрели более 5 тысяч подержанных авто из США: самые популярные модели

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В прошлом месяце украинцы купили почти 5,1 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что на 6% больше, чем в июле. Средний возраст этих авто составляет 5,3 года, а 46% из них – электромобили.

Украинцы в августе приобрели более 5 тысяч подержанных авто из США: самые популярные модели

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, это на 6% больше, чем в июле. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Наибольшая доля из этого количества (46%) — электромобили. Бензиновые авто охватили 40%. Гибридным авто принадлежит — 7%. Дизельным — 4%. Авто с ГБО — 3%

— говорится в сообщении.

Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,3 года.

В первую пятерку подержанных авто, произведенных в США, попали:

  • TESLA Model Y — 812 ед.;
    • TESLA Model 3 — 639 ед.;
      • FORD Escape — 383 ед.;
        • NISSAN Rogue — 263 ед.;
          • TESLA Model S — 239 ед.

            Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки16.09.25, 17:45 • 2450 просмотров

            Ольга Розгон

            ЭкономикаАвто
            Электроэнергия
            Тесла Модель Y
            Соединённые Штаты
            Украина