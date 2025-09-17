Украинцы в августе приобрели более 5 тысяч подержанных авто из США: самые популярные модели
Киев • УНН
В прошлом месяце украинцы купили почти 5,1 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что на 6% больше, чем в июле. Средний возраст этих авто составляет 5,3 года, а 46% из них – электромобили.
За прошедший месяц украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, это на 6% больше, чем в июле. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Наибольшая доля из этого количества (46%) — электромобили. Бензиновые авто охватили 40%. Гибридным авто принадлежит — 7%. Дизельным — 4%. Авто с ГБО — 3%
Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,3 года.
В первую пятерку подержанных авто, произведенных в США, попали:
- TESLA Model Y — 812 ед.;
- TESLA Model 3 — 639 ед.;
- FORD Escape — 383 ед.;
- NISSAN Rogue — 263 ед.;
- TESLA Model S — 239 ед.
