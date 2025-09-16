Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки

$41.230.05
Эксклюзив
14:08 • 1390 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 9304 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитники
10:17 • 18303 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 31624 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 19305 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 31176 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 31272 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15589 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 35810 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
16 сентября, 06:54 • 23474 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Теги
Авторы
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины
публикации
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 31626 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 31180 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 31275 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 35813 просмотра
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В августе 2025 года Украина импортировала 9 274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Государство получило 31,9 млн грн в бюджет от импорта этих авто.

Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки

В августе 2025 года в Украину ввезли более 9 тысяч электромобилей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Из них почти 2 тысячи новых и более 7 тысяч - подержанных, сообщила Государственная таможенная служба, передает УНН.

В августе 2025 года на территорию нашего государства было ввезено 9 274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (4 146 авто). Согласно данным таможенной статистики, 1 997 импортированных электромобилей были новыми, еще 7 277 – вывезены со вторичного рынка 

- говорится в сообщении.

Как указывает таможенная служба, это демонстрирует стабильный спрос как на более дешевые авто, которые уже были в использовании, так и на новые электрокары.

Общая таможенная стоимость электромобилей, ввезенных в Украину, в этом августе составила почти 8,1 млрд грн, тогда как в августе 2024 года этот показатель был на уровне 3,8 млрд грн.

При импорте этих авто в прошлом месяце государственный бюджет получил 31,9 млн грн, тогда как в августе 2024 года - 12,6 млн грн 

- отмечают таможенники.

Украинцы купили более 2400 китайских авто в августе, что на 42% больше, чем в прошлом году - УкрАвтопром16.09.25, 12:28 • 1412 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаАвто
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Государственная таможенная служба Украины
Украина