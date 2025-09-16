Украина удвоила импорт электромобилей в августе: сколько бюджет получил от растаможки

В августе 2025 года в Украину ввезли более 9 тысяч электромобилей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Из них почти 2 тысячи новых и более 7 тысяч - подержанных, сообщила Государственная таможенная служба, передает УНН.

В августе 2025 года на территорию нашего государства было ввезено 9 274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (4 146 авто). Согласно данным таможенной статистики, 1 997 импортированных электромобилей были новыми, еще 7 277 – вывезены со вторичного рынка

Как указывает таможенная служба, это демонстрирует стабильный спрос как на более дешевые авто, которые уже были в использовании, так и на новые электрокары.

Общая таможенная стоимость электромобилей, ввезенных в Украину, в этом августе составила почти 8,1 млрд грн, тогда как в августе 2024 года этот показатель был на уровне 3,8 млрд грн.

При импорте этих авто в прошлом месяце государственный бюджет получил 31,9 млн грн, тогда как в августе 2024 года - 12,6 млн грн