Украинцы купили более 2400 китайских авто в августе, что на 42% больше, чем в прошлом году - УкрАвтопром
Киев • УНН
В августе украинцы приобрели более 2400 легковых автомобилей из Китая, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них - новые электромобили, которые составляют 88% от общего количества.
Как сообщают в УкрАвтопроме, в августе украинцы купили более 2400 легковых автомобилей, которые были привезены из Китая, что на 42% больше, чем в тот же месяц прошлого года.
Из этого количества большинство – новые авто (2026 единиц, +52%), остальные – подержанные (398 единиц, +7%). Большинство китайских легковых автомобилей в Украине – электромобили, их доля составляет 88%.
Среди новых авто самыми популярными моделями стали: BYD Song Plus (361 ед.), VOLKSWAGEN ID.UNYX (206 ед.), HONDA eNS1 (202 ед.), BYD Sea Lion 07 (155 ед.) и AUDI Q4 (109 ед.).
В сегменте подержанных авто лидерами продаж были ZEEKR 001 (33 ед.), BYD Sea Lion 07 (28 ед.), BYD Song Plus (26 ед.), POLESTAR 2 (19 ед.) и ZEEKR 7X (18 ед.).
Тренд свидетельствует о растущей популярности электромобилей из Китая среди украинских покупателей и постепенном смещении интереса от традиционных авто на электротранспорт.
