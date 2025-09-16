Украинцы купили более 2400 китайских авто в августе, что на 42% больше, чем в прошлом году - УкрАвтопром

$41.280.03
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
публикации
Эксклюзивы
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура 08:08
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Эксклюзив
07:30
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа 15 сентября, 19:06
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах 15 сентября, 09:21
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей 15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина 15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию 13 сентября, 14:46
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные 12 сентября, 14:01
Украинцы купили более 2400 китайских авто в августе, что на 42% больше, чем в прошлом году - УкрАвтопром

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В августе украинцы приобрели более 2400 легковых автомобилей из Китая, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них - новые электромобили, которые составляют 88% от общего количества.

Украинцы купили более 2400 китайских авто в августе, что на 42% больше, чем в прошлом году - УкрАвтопром

В августе украинцы купили более 2400 легковых автомобилей, привезенных из Китая, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УкрАвтопром, пишет УНН.

Подробности 

Как сообщают в УкрАвтопроме, в августе украинцы купили более 2400 легковых автомобилей, которые были привезены из Китая, что на 42% больше, чем в тот же месяц прошлого года.

Из этого количества большинство – новые авто (2026 единиц, +52%), остальные – подержанные (398 единиц, +7%). Большинство китайских легковых автомобилей в Украине – электромобили, их доля составляет 88%.

Hyundai сообщил о стремительном росте продаж на 12% и значительном вкладе электрокаров15.09.25, 14:59 • 1866 просмотров

Среди новых авто самыми популярными моделями стали: BYD Song Plus (361 ед.), VOLKSWAGEN ID.UNYX (206 ед.), HONDA eNS1 (202 ед.), BYD Sea Lion 07 (155 ед.) и AUDI Q4 (109 ед.).

В сегменте подержанных авто лидерами продаж были ZEEKR 001 (33 ед.), BYD Sea Lion 07 (28 ед.), BYD Song Plus (26 ед.), POLESTAR 2 (19 ед.) и ZEEKR 7X (18 ед.).

Тренд свидетельствует о растущей популярности электромобилей из Китая среди украинских покупателей и постепенном смещении интереса от традиционных авто на электротранспорт.

Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают изменения15.09.25, 13:01 • 9338 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Volkswagen
Audi
Китай
Украина