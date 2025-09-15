Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают изменения

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 150 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 16672 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 17274 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 19268 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27049 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51305 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70036 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104447 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86457 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84657 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 15658 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 10875 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 13010 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 6544 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 14521 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 1936 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 4782 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 16663 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 17102 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 95647 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 3042 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 4944 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22407 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29063 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78114 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают изменения

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Украине с 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на водителя, утвержденные приказом Главного сервисного центра МВД. Изменения касаются дорожных знаков, разметки, основ безопасного вождения и других положений, учтенных в тестах.

Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают изменения

В Украине внесли изменения в тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, сообщили в Главном сервисном центре МВД, пишет УНН.

Детали

Каждый, кто планирует стать водителем, обязательно должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Готовиться к нему можно как самостоятельно, так и изучать теоретическую часть подготовки, в частности Правила дорожного движения, в автошколе.

"С 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, внесенные изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и соответствуют актуальным Правилам дорожного движения.

Обновления касаются:

  • дорожных знаков;
    • дорожной разметки;
      • основ безопасного вождения;
        • других положений, учтенных в тестах.

          Теоретический экзамен состоит из 20 вопросов, на которые дается 20 минут. Разрешено только 2 ошибки.

          Просмотреть обновленные тестовые задания можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

          В "Дія" хотят запустить экзамен на водительское удостоверение онлайн12.04.25, 13:29 • 16823 просмотра

          Юлия Шрамко

          ОбществоАвтоОбразование
          Министерство внутренних дел Украины
          Украина