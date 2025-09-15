Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают изменения
Киев • УНН
В Украине с 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на водителя, утвержденные приказом Главного сервисного центра МВД. Изменения касаются дорожных знаков, разметки, основ безопасного вождения и других положений, учтенных в тестах.
В Украине внесли изменения в тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, сообщили в Главном сервисном центре МВД, пишет УНН.
Детали
Каждый, кто планирует стать водителем, обязательно должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Готовиться к нему можно как самостоятельно, так и изучать теоретическую часть подготовки, в частности Правила дорожного движения, в автошколе.
"С 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена", - говорится в сообщении.
Как отмечается, внесенные изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и соответствуют актуальным Правилам дорожного движения.
Обновления касаются:
- дорожных знаков;
- дорожной разметки;
- основ безопасного вождения;
- других положений, учтенных в тестах.
Теоретический экзамен состоит из 20 вопросов, на которые дается 20 минут. Разрешено только 2 ошибки.
Просмотреть обновленные тестовые задания можно на сайте Главного сервисного центра МВД.
