Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни

Київ • УНН

В Україні з 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту на водія, затверджені наказом Головного сервісного центру МВС. Зміни стосуються дорожніх знаків, розмітки, основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах.

Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни

В Україні внесли зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту для отримання водійського посвідчення, повідомили у Головному сервісному центрі МВС, пише УНН.

Деталі

Кожен, хто планує стати водієм, обов’язково має скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Готуватися до нього можна як самостійно, так і вивчати теоретичну частину підготовки, зокрема Правила дорожнього руху, в автошколі.

"З 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, внесені зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС і відповідають актуальним Правилам дорожнього руху.

Оновлення стосуються:

  • дорожніх знаків;
    • дорожньої розмітки;
      • основ безпечного водіння;
        • інших положень, врахованих у тестах.

          Теоретичний іспит складається з 20 питань, на які дається 20 хвилин. Дозволено лише 2 помилки.

          Переглянути оновлені тестові завдання можна на сайті Головного сервісного центру МВС.

          У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

          Юлія Шрамко

