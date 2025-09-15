Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни
Київ • УНН
В Україні з 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту на водія, затверджені наказом Головного сервісного центру МВС. Зміни стосуються дорожніх знаків, розмітки, основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах.
В Україні внесли зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту для отримання водійського посвідчення, повідомили у Головному сервісному центрі МВС, пише УНН.
Деталі
Кожен, хто планує стати водієм, обов’язково має скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Готуватися до нього можна як самостійно, так і вивчати теоретичну частину підготовки, зокрема Правила дорожнього руху, в автошколі.
"З 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, внесені зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС і відповідають актуальним Правилам дорожнього руху.
Оновлення стосуються:
- дорожніх знаків;
- дорожньої розмітки;
- основ безпечного водіння;
- інших положень, врахованих у тестах.
Теоретичний іспит складається з 20 питань, на які дається 20 хвилин. Дозволено лише 2 помилки.
Переглянути оновлені тестові завдання можна на сайті Головного сервісного центру МВС.
У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн12.04.25, 13:29 • 16827 переглядiв