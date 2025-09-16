Українці купили понад 2400 китайських авто у серпні, що на 42% більше, ніж торік - УкрАвтопром
Київ • УНН
У серпні українці придбали понад 2400 легкових автомобілів з Китаю, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість з них – нові електромобілі, які становлять 88% від загальної кількості.
Деталі
Як кажуть в УкрАвтопромі, у серпні українці купили понад 2400 легкових автомобілів, які були привезені з Китаю, а це на 42% більше, ніж торік у той самий місяць.
З цієї кількості більшість – нові авто (2026 одиниць, +52%), решта – вживані (398 одиниць, +7%). Більшість китайських легковиків в Україні – електромобілі, їх частка становить 88%.
Серед нових авто найпопулярнішими моделями стали: BYD Song Plus (361 од.), VOLKSWAGEN ID.UNYX (206 од.), HONDA eNS1 (202 од.), BYD Sea Lion 07 (155 од.) та AUDI Q4 (109 од.).
У сегменті вживаних авто лідерами продажів були ZEEKR 001 (33 од.), BYD Sea Lion 07 (28 од.), BYD Song Plus (26 од.), POLESTAR 2 (19 од.) та ZEEKR 7X (18 од.).
Тренд свідчить про зростаючу популярність електромобілів з Китаю серед українських покупців та поступове зміщення інтересу від традиційних авто на електротранспорт.
