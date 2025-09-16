Українці купили понад 2400 китайських авто у серпні, що на 42% більше, ніж торік - УкрАвтопром

$41.280.03
Ексклюзив
09:19 • 818 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 7562 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 8424 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 17724 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
06:54 • 18779 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 52852 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 63126 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 45166 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 46203 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 43322 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Популярнi новини
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 838 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 7602 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 17742 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Українці купили понад 2400 китайських авто у серпні, що на 42% більше, ніж торік - УкрАвтопром

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У серпні українці придбали понад 2400 легкових автомобілів з Китаю, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість з них – нові електромобілі, які становлять 88% від загальної кількості.

Українці купили понад 2400 китайських авто у серпні, що на 42% більше, ніж торік - УкрАвтопром

У серпні українці купили більш як 2400 легкових автомобілів, привезених з Китаю, а це не 42% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує УкрАвтопром, пише УНН.

Деталі 

Як кажуть в УкрАвтопромі, у серпні українці купили понад 2400 легкових автомобілів, які були привезені з Китаю, а це на 42% більше, ніж торік у той самий місяць.

З цієї кількості більшість – нові авто (2026 одиниць, +52%), решта – вживані (398 одиниць, +7%). Більшість китайських легковиків в Україні – електромобілі, їх частка становить 88%.

Hyundai повідомив про стрімке зростання продажів на 12% і значний вклад електрокарів15.09.25, 14:59 • 1866 переглядiв

Серед нових авто найпопулярнішими моделями стали: BYD Song Plus (361 од.), VOLKSWAGEN ID.UNYX (206 од.), HONDA eNS1 (202 од.), BYD Sea Lion 07 (155 од.) та AUDI Q4 (109 од.).

У сегменті вживаних авто лідерами продажів були ZEEKR 001 (33 од.), BYD Sea Lion 07 (28 од.), BYD Song Plus (26 од.), POLESTAR 2 (19 од.) та ZEEKR 7X (18 од.).

Тренд свідчить про зростаючу популярність електромобілів з Китаю серед українських покупців та поступове зміщення інтересу від традиційних авто на електротранспорт.

Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни15.09.25, 13:01 • 9332 перегляди

Степан Гафтко

Авто
Volkswagen
Audi
Китай
Україна