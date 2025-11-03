Українці рекордно наростили купівлю нових авто: китайський BYD продовжує лідирувати
Київ • УНН
У жовтні українці придбали 7,8 тис. нових легкових авто, що є рекордом за 13 місяців. Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, перевищивши торішній результат у 6,5 раза.
Китайський бренд знову очолив рейтинг українського ринку нових автомобілів з рекордним зростанням продажів, пише УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
"У минулому місяці українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од.", - повідомляє Укравтопром.
Це, як вказано, на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025 року.
"Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат", - ідеться у повідомленні.
Найближчі конкуренти – TOYOTA та VOLKSWAGEN.
До ТОП-10 жовтня потрапили:
- BYD - 1199 од. (+552%);
- TOYOTA - 978 од. (+44%);
- VOLKSWAGEN - 856 од. (136%);
- SKODA - 626 од. (+55%);
- RENAULT - 494 од. (-37%);
- HYUNDAI - 357 од. (+85%);
- BMW - 302 од. (-24%);
- AUDI - 262 од. (+38%);
- ZEEKR - 259 од. (+131%);
- NISSAN - 196 од. (+1%).
Бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
"Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік", - сказано у повідомленні.
