Українці рекордно наростили купівлю нових авто: китайський BYD продовжує лідирувати

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 листопада, 00:16 • 15503 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 29817 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 33154 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55414 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 56014 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 55598 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77615 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 88297 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116137 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 106294 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф3 листопада, 00:53 • 7222 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 12887 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 8872 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США03:22 • 4318 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 9200 перегляди
Публікації
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 1860 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55414 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 56014 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116137 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 106294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 16558 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 37902 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 88297 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 114836 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 62762 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Українці рекордно наростили купівлю нових авто: китайський BYD продовжує лідирувати

Київ • УНН

 • 634 перегляди

У жовтні українці придбали 7,8 тис. нових легкових авто, що є рекордом за 13 місяців. Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, перевищивши торішній результат у 6,5 раза.

Українці рекордно наростили купівлю нових авто: китайський BYD продовжує лідирувати

Китайський бренд знову очолив рейтинг українського ринку нових автомобілів з рекордним зростанням продажів, пише УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

"У минулому місяці українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од.", - повідомляє Укравтопром.

Це, як вказано, на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025 року.

"Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат", - ідеться у повідомленні.

Найближчі конкуренти – TOYOTA та VOLKSWAGEN.

До ТОП-10 жовтня потрапили:

  • BYD - 1199 од. (+552%);
    • TOYOTA - 978 од. (+44%);
      • VOLKSWAGEN - 856 од. (136%);
        • SKODA - 626 од. (+55%);
          • RENAULT - 494 од. (-37%);
            • HYUNDAI - 357 од. (+85%);
              • BMW - 302 од. (-24%);
                • AUDI - 262 од. (+38%);
                  • ZEEKR - 259 од. (+131%);
                    • NISSAN - 196 од. (+1%).

                      Бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

                      "Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік", - сказано у повідомленні.

                      Бестселером на ринку нових авто в Україні став електрокросовер: що ще в топ-1002.10.25, 09:39 • 5589 переглядiв

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаАвто
                      Бренд
                      Volkswagen
                      Audi
                      Hyundai
                      Toyota
                      Nissan
                      Україна