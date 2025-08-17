Пограничники обнаружили контрабанду на крупную сумму денег: что было изъято
Киев • УНН
На украинско-польской границе пресекли несколько попыток незаконного перемещения товаров. Среди изъятого – электронные сигареты, наушники Apple AirPods, старые монеты, косметика, алкоголь, кофе и наркотические препараты.
На украинско-польской границе пресекли ряд попыток незаконного перемещения товаров. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Детали
Пограничники на пункте пропуска "Краковец" обнаружили в автомобиле Audi 43-летнего жителя Львовской области 840 электронных сигарет и 17 наушников Apple AirPods, скрытых под капотом и в багажном отделении. Предварительная стоимость изъятого товара превышает 800 тысяч гривен.
Также правоохранители остановили автомобиль Skoda, направлявшийся на выезд из Украины. В багажнике транспортного средства нашли металлический контейнер с 11 монетами и 9 купюрами XVIII-XX веков. Экспертиза определит, представляют ли они культурную или историческую ценность.
В пункте пропуска "Шегини" пограничники обнаружили 228 единиц косметических средств нидерландского бренда в микроавтобусе Mercedes 31-летнего жителя Ивано-Франковской области. По словам мужчины, он вез передачу из Германии во Львов.
На том же пункте пропуска в другом транспортном средстве - Renault, принадлежащем жителю Ивано-Франковской области, изъяли еще 167 единиц косметики того же бренда.
Еще в одном автомобиле - Citroën под управлением 41-летней жительницы Львовской области было обнаружено почти 150 литров алкоголя и 24 кг кофе.
В пункте пропуска "Рава-Русская" обнаружено 203 единицы лекарственных препаратов с содержанием наркотических и психотропных веществ. Их нашли в двух автомобилях - Mercedes и BMW, которые направлялись за границу.
Напомним
Правоохранители ликвидировали канал контрабанды наркотиков, изъяв кокаина на почти 7 миллионов гривен. Организатор, житель Львова, привлекал водителей-международников для перевозки наркотиков, которые затем сбывались в Украине.