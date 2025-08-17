$41.450.00
Прикордонники виявили контрабанду на велику суму грошей: що було вилучено

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На українсько-польському кордоні припинили кілька спроб незаконного переміщення товарів. Серед вилученого - електронні сигарети, навушники Apple AirPods, старі монети, косметика, алкоголь, кава та наркотичні препарати.

Прикордонники виявили контрабанду на велику суму грошей: що було вилучено

На українсько-польському кордоні припинили низку спроб незаконного переміщення товарів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Деталі

Прикордонники на пункті пропуску "Краківець" виявили в автомобілі Audi 43-річного жителя Львівщини 840 електронних сигарет та 17 навушників Apple AirPods, прихованих під капотом та у багажному відділенні. Попередня вартість вилученого товару перевищує 800 тисяч гривень.

Також правоохоронці зупинили автомобіль Skoda, що прямував на виїзд з України. У багажнику транспортного засобу знайшли металевий контейнер із 11 монетами та 9 купюрами XVIII-XX століть. Експертиза визначить, чи становлять вони культурну або історичну цінність.

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники виявили 228 одиниць косметичних засобів нідерландського бренду у мікроавтобусі Mercedes 31-річного жителя Івано-Франківщини. За словами чоловіка, він віз передачу з Німеччини до Львова.

На тому ж пункті пропуску у іншому транспортному засобі - Renault, який належить жителю Івано-Франківської області, вилучили ще 167 одиниць косметики того ж бренду.

Ще в одному автомобілі - Citroën під керуванням 41-річної жительки Львівщини було виявлено майже 150 літрів алкоголю та 24 кг кави.

У пункті пропуску "Рава-Руська" виявлено 203 одиниці лікарських препаратів із вмістом наркотичних і психотропних речовин. Їх знайшли у двох автомобілях - Mercedes та BMW, які прямували за кордон.

Нагадаємо

Правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатор, мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.

