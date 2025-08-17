Прикордонники виявили контрабанду на велику суму грошей: що було вилучено
Київ • УНН
На українсько-польському кордоні припинили кілька спроб незаконного переміщення товарів. Серед вилученого - електронні сигарети, навушники Apple AirPods, старі монети, косметика, алкоголь, кава та наркотичні препарати.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України, передає УНН.
Деталі
Прикордонники на пункті пропуску "Краківець" виявили в автомобілі Audi 43-річного жителя Львівщини 840 електронних сигарет та 17 навушників Apple AirPods, прихованих під капотом та у багажному відділенні. Попередня вартість вилученого товару перевищує 800 тисяч гривень.
Також правоохоронці зупинили автомобіль Skoda, що прямував на виїзд з України. У багажнику транспортного засобу знайшли металевий контейнер із 11 монетами та 9 купюрами XVIII-XX століть. Експертиза визначить, чи становлять вони культурну або історичну цінність.
У пункті пропуску "Шегині" прикордонники виявили 228 одиниць косметичних засобів нідерландського бренду у мікроавтобусі Mercedes 31-річного жителя Івано-Франківщини. За словами чоловіка, він віз передачу з Німеччини до Львова.
На тому ж пункті пропуску у іншому транспортному засобі - Renault, який належить жителю Івано-Франківської області, вилучили ще 167 одиниць косметики того ж бренду.
Ще в одному автомобілі - Citroën під керуванням 41-річної жительки Львівщини було виявлено майже 150 літрів алкоголю та 24 кг кави.
У пункті пропуску "Рава-Руська" виявлено 203 одиниці лікарських препаратів із вмістом наркотичних і психотропних речовин. Їх знайшли у двох автомобілях - Mercedes та BMW, які прямували за кордон.
